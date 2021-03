Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Michelle rinuncia a partire per amore di Paul! Ma lui…

Michelle cancella il suo viaggio per Paul, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Riusciranno Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus) a far funzionare la loro relazione? Se fino ad oggi le differenze tra i due sono sembrate inconciliabili, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore ci sarà una svolta inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Paul rinuncia al lavoro per Michelle

Da quando Michelle è entrata nella sua vita, Paul ha avuto un unico obiettivo: far breccia nel cuore della sua amata. Un obiettivo che gli è riuscito a metà: se la ragazza si è con il tempo effettivamente innamorata di lui, infatti, non per questo si è mostrata disposta a modificare i propri piani di vita a causa di un uomo…

Determinata a realizzare il proprio sogno di fare il giro del mondo, la Ostermann ha spiegato chiaramente al fidanzato che il suo viaggio non è in discussione e lo ha invitato a seguirla. Peccato solo che lui abbia un lavoro al Fürstenhof ed una figlia piccola a Monaco…

Dopo una lunga indecisione, alla fine Paul ha comunque deciso di partire con Michelle, ma proprio allora si è presentata un’occasione irripetibile: la possibilità di rilevare un centro di fisioterapia!

Nemmeno la prospettiva di una svolta professionale ha però avuto la meglio sui suoi sentimenti per Michelle…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michelle rinuncia al suo viaggio

E così, seppur addolorato, Paul rifiuterà l’offerta senza dire nulla a Michelle. Non ci vorrà però molto prima che quest’ultima scopra di quale sacrificio sia stato capace il fidanzato per amor suo. E a quel punto la ragazza capirà di essere stata un’egoista…

Finalmente consapevole del fatto che Lindbergh sta sacrificando tutto per lei, Michelle capirà di dover per una volta essere lei a rinunciare a qualcosa per amore. E così la Ostermann annuncerà di aver deciso di cancellare il suo giro del mondo!

Ebbene, la reazione di Paul sarà ben diversa da quella attesa (e sperata) dalla ragazza. Il bel fitness trainer, infatti, si dimostrerà tutt’altro che entusiasta e spronerà la fidanzata a ripensarci: se rinunciasse al suo sogno per lui, alla fine se ne pentirebbe. Senza contare che Lindbergh non dispone del denaro necessario per rilevare lo studio di fisioterapia.

E ora? Cosa deciderà di fare Michelle? E, soprattutto, per lei e Paul ci sarà un futuro? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

