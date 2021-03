Rosalie e André scoprono il valore del meteorite, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

In questi anni al Fürstenhof si è visto di tutto… ma un meteorite ancora mancava! E così, quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore nei cieli sopra l’hotel a cinque stelle comparirà un oggetto celeste inaspettato, la curiosità sarà tanta e in alcuni casi darà vita a intenti criminali… Ecco dunque cosa ci attende negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: André si licenzia

Angelo di nome ma non di fatto, da quando è tornata al Fürstenhof Rosalie Engel (Natalie Alison) non si è fermata un attimo, riuscendo a mettere sottosopra la vita di Michael (Erich Altenkopf) ed André (Joachim Lätsch).

Se il primo ha dovuto accettare l’ex fidanzata come coinquilina e si è prestato a posare con lei per una curiosa campagna pubblicitaria, lo chef è stato invece vittima di continui intrighi da parte della donna… inclusa una manipolazione sotto ipnosi!

Come sappiamo, alla fine André e Rosalie sono diventati soci in affari, ma non per questo tra loro è tornato il sereno… anzi! Complici le continue discussioni con la “collega” e gli impegni legati alla sua nuova attività, Konopka dimostrerà sempre meno interesse per il destino del Fürstenhof. E, inutile dirlo, Werner (Dirk Galuba) non apprezzerà…

Tra i due fratelli scoppierà così una violenta discussione che porterà André a decidere di licenziarsi in tronco! E le sorprese non sono finite qui…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alfons trova un meteorite

Mentre lo chef sarà alle prese con il suo nuovo lavoro ed i problemi in famiglia, Bichlheim sarà teatro di un evento unico: la caduta di un meteorite!

Come accade con la maggioranza di questi corpi celesti che precipitano sulla terra, fortunatamente l’attrito causato dal contatto con l’atmosfera terrestre farà sì che solo un piccolo e innocuo frammento del meteorite arrivi al suolo. Piccolo, ma di enorme valore…

Non appena Alfons (Sepp Schauer) scoprirà quanto accaduto, si metterà immediatamente alla ricerca della preziosa pietra avvalendosi dell’aiuto della sua sonda. E alla fine i suoi sforzi verranno premiati!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie e André decidono di rubare il meteorite

Pieno di orgoglio, il concierge esporrà dunque il meteorite nella stanza del personale del Fürstenhof per permettere ai colleghi di ammirare il rarissimo oggetto. Peccato che la sua generosità non verrà ripagata…

Quando André e Rosalie scopriranno quale enorme valore abbia il meteorite trovato da Alfons, infatti, non avranno dubbi: devono impossessarsene ad ogni costo! E così – senza nemmeno accordarsi tra loro – i due decideranno di rubare la preziosissima pietra. Ci riusciranno?

