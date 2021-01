Vanessa scopre che la sua operazione è andata male, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Non sembra esserci pace per Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)! Dopo essere stata vittima di un ricatto, aver rischiato il licenziamento ed essersi innamorata dell’uomo sbagliato, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) dovrà affrontare un nuovo periodo difficile. E questa volta in gioco ci sarà la sua salute… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Robert e Vanessa si lasciano

Fin dal suo arrivo al Fürstenhof Vanessa ha dimostrato una non invidiabile capacità di finire sempre in mezzo ai guai. Dopo aver causato non poco scompiglio al Fürstenhof a causa della sua ambizione e determinazione, la ragazza è infatti addirittura diventata una criminale per via di un ricatto che la angoscia da anni.

Come sappiamo, alla fine la situazione si è risolta grazie all’intervento di Robert (Lorenzo Patané), che ha aiutato la Sonnbichler a liberarsi del suo ricattatore, permettendole anche di mantenere il posto di lavoro (nonostante l’iniziale licenziamento). E la gratitudine della ragazza nei confronti di Saalfeld si è velocemente trasformata in qualcosa di più…

Pochi giorni fa, infatti, abbiamo assistito alla nascita di una relazione tanto appassionata quanto sorprendente tra Vanessa e Robert. E non si tratterà di un fuoco di paglia! I due amanti continueranno infatti a vedersi di nascosto per parecchio tempo, tanto che alla fine decideranno addirittura di venire allo scoperto.

Ci sarà però un problema: se per Saalfeld si tratterà semplicemente di una distrazione, per la Sonnbichler le cose stanno diversamente. Nel giro di poco tempo, infatti, la ragazza si innamorerà! E, quando si renderà conto che il suo amato non la ricambia, deciderà di mettere fine alla loro storia. I problemi, però, sono appena iniziati…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vanessa ha un problema al ginocchio

La rottura con Robert sarà un durissimo colpo per Vanessa e il dolore esploderà quando Saalfeld si innamorerà di una donna molto più matura della Sonnbichler: Cornelia Holle (Deborah Müller)! Ferita e umiliata, la giovane fitness trainer deciderà di distrarsi concentrandosi sulla sua carriera di atleta. Proprio allora, però, il destino si accanirà ancora una volta su di lei…

Vanessa inizierà infatti a soffrire di acuti dolori ad un ginocchio, ma cercherà in ogni modo di evitare una visita medica specialistica, arrivando persino a far vedere a Michael (Erich Altenkopf) il ginocchio sbagliato per paura della diagnosi. Alla fine, però, sarà costretta a permettere al medico di visitarla sul serio ed il verdetto sarà impietoso: ha una rottura del menisco e deve operarsi al più presto!

A quel punto la Sonnbichler vedrà il mondo caderle addosso: non solo ha perso il suo grande amore ed è costretto a vederlo tutti i giorni insieme alla nuova fidanzata, ma può anche dire addio al sogno di partecipare al campionato nazionale di scherma.

Come se non bastasse, la ragazza sarà terrorizzata all’idea di operarsi: se l’intervento dovesse andare male, la sua carriera sarebbe segnata per sempre!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Vanessa viene operata al ginocchio

Ignorare il problema, però, non si rivelerà essere una grande decisione: i dolori al ginocchio, infatti, aumenteranno a tal punto che la ragazza dovrà venire soccorsa da Amelie (Julia Gruber) e Robert. Seriamente preoccupato, quest’ultimo parlerà dunque a quattrocchi con l’ex amante, strappandole una promessa: se Saalfeld riuscirà a trovare una luminare della chirurgia ortopedica disposta ad operarla, la Sonnbichler acconsentirà all’intervento.

E così, quando Robert riuscirà a convincere una specialista di fama internazionale come Olga Petrova (Anna Soibert) ad accettare l’incarico, Vanessa accetterà di farsi operare. C’è però qualcosa che sia la Sonnbichler che Saalfeld ignorano: la chirurga soffre di un problema di alcolismo!

Il risultato? Annebbiata dall’alcol, la Petrova commetterà un grave errore durante l’intervento chirurgico! E a quel punto Vanessa precipiterà nella disperazione: la sua vita è rovinata e l’unico responsabile di tutto è Robert!

(Puntate 3532-42, in onda in Germania dal 25 gennaio all’11 febbraio 2021)

