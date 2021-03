Bellita e Jose di Una vita

Tutti i nodi tra Margarita Carrion (Igo Lisbert) e Bellita del Campo (Maria Gracia) verranno al pettine nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita.

Tra non troppo tempo, José Miguel Dominguez (Manuel Bandera) si renderà infatti conto del fatto che la moglie è stata avvelenata e i sospetti ricadranno inevitabilmente sulla consorte di Alfonso Carchano (Josep Maria Riera). Scopriamo insieme per quale ragione…

Una Vita, news: Margarita innesca una crisi tra Bellita e Josè Miguel

Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, Margarita approfitterà della “finta amicizia” che instaurerà con Bellita per introdursi in casa sua e avvelenarla poco a poco attraverso il tè, che puntualmente si farà offrire nei momenti di convivialità che trascorrerà dai Dominguez.

Tuttavia, il piano diabolico della Carrion non si fermerà qui: approfittando della carriera teatrale che José Miguel avrà avviato, la donna insinuerà che tra il “nascente attore” e la collega Ester possa esserci un legame adultero. Un’ipotesi che, neanche a dirlo, preoccuperà a dismisura la Del Campo, la quale non riuscirà a vivere con la giusta allegria nemmeno il fidanzamento ufficiale della figlia Cinta (Aroa Rodriguez) con Emilio Pasamar (Josè Pastor).

Fatto sta che nel bel mezzo di un litigio con José Miguel, Bellita perderà improvvisamente i sensi e le sue condizioni di salute appariranno decisamente precarie.

Una Vita, spoiler: Bellita ad un passo dalla morte?

Eh sì: fin dai primi attimi, la Del Campo non riuscirà a riprendersi in alcun modo dal malore, tant’è che il medico le prescriverà assoluto riposo e vorrà sottoporla immediatamente a diverse analisi, tra cui quelle del sangue.

Ciò però non intimidirà Margarita, che continuerà ad andare dai Domiguez al fine di terminare l’opera e far passare Bellita a miglior vita. Peccato che un giorno verrà quasi colta in flagrante da Emilio, che la vedrà appunto versare qualcosa nelle medicine della “suocera”…

Il Pasamar resterà stranito da tale atteggiamento, ma anche Arantxa (Gurutze Beitia) farà ormai fatica a sopportare le varie interferenze di Margarita, motivo per cui arriverà a dirle che non deve occuparsi per nessun motivo dei medicinali da dare alla sua signora, perché c’è già lei a farlo!

Una Vita, trame: José Miguel si rende conto che Bellita è stata avvelenata!

In ogni caso, la storyline comincerà a muoversi quando José Miguel ritirerà le analisi di Bellita e scoprirà che è stata avvelenata giorno dopo giorno. Inizialmente il Dominguez resterà attonito di fronte a tale scenario, ma poi ripenserà alle ultime settimane vissute dalla consorte e si domanderà come possa essere avvenuto l’avvelenamento.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Resta dunque da capire quanto ci metterà l’uomo a capire che c’è proprio Margarita dietro a tutto quanto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole de Il segreto SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.