Quando in amore manca il coraggio, a volte è il destino a dare una mano. Dopo aver passato settimane nell’incapacità di esprimere i propri sentimenti per Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Cornelia Holle (Deborah Müller) si troverà infatti in una situazione a dir poco imbarazzante… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia vuole conquistare Robert

Fin dal momento del suo arrivo al Fürstenhof, è stato subito chiaro che Cornelia ha un rapporto speciale con Robert. Rapporto che, nonostante i tentativi della donna di convincere se stessa e gli altri di vedere in Saalfeld un fratello, si è presto evoluto qualcosa di diverso da un’amicizia fraterna…

Con il passare del tempo, infatti, la Holle ha capito di essersi perdutamente innamorata del suo amico d’infanzia (per cui già in passato aveva perso la testa), ma ha deciso di tenere per sé la cosa. Lui, infatti, non solo non sembrava interessato a lei, ma era legato a Vanessa (Jeannine Gaspár), di cui Cornelia era nel frattempo diventata amica.

Quando la relazione tra la giovane Sonnbichler e Saalfeld è giunta al termine, però, la Holle ha capito che la sua grande chance è arrivata: se vuole provare a conquistare Robert è questo il momento giusto!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia va in gita con Robert

Dopo aver a lungo atteso l’occasione giusta per provare ad avvicinarsi all’uomo che ama, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Cornelia avrà finalmente la sua chance. Robert organizzerà infatti una gita in barca per consolidare i rapporti tra amici e colleghi. Un’opportunità perfetta per la Holle…

Desiderosa di rafforzare il suo legame con Robert trascorrendo del tempo insieme a lui lontano dal Fürstenhof, Cornelia si unirà dunque all’escursione sul fiume. Il suo entusiasmo, però, non durerà a lungo: ben presto, infatti, risulterà chiaro che Saalfeld non prova il minimo interesse per lei! In compenso, non mancheranno altri corteggiatori…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Cornelia bacia Robert

Demoralizzata per la mancanza di attenzioni da parte di Robert, Cornelia deciderà dunque di consolarsi accettando l’invito della guida turistica Manuel (Belá Klentze) a raggiungerlo nella sua tenda di notte. Una decisione che avrà conseguenze inaspettate…

L’oscurità porterà infatti la Holle a commettere un errore clamoroso: dopo essere entrata nella tenda del suo corteggiatore e aver iniziato a baciare quest’ultimo, si renderà conto che l’uomo tra le sue braccia non è Manuel… bensì Robert! A causa del buio, la donna è infatti entrata nella tenda sbagliata…

L’aspetto peggiore della vicenda, però, sarà la reazione di Saalfeld: se la Holle non riuscirà a dimenticare quel bacio, l’uomo sarà invece semplicemente divertito dalla vicenda. E a quel punto Cornelia non avrà dubbi: Robert non prova né proverà mai nulla per lei!

Come spesso accade, però, con il tempo le cose cambieranno… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

