Uniti dai sentimenti ma divisi dalle famiglie. Sta assumendo sempre più i toni di una tragedia shakespeariana la storia d’amore dei due protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore.

Proprio quando nulla sembrerà più poterli dividere, infatti Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) si troveranno a dover scegliere tra il loro amore e la lealtà verso le rispettive famiglie. Una scelta che sarà tutt’altro che scontata! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania…

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Cornelius torna per vendicarsi di Erik

Dopo un inizio un po’ zoppicante, tra Maja e Florian l’amore esploderà velocemente, tanto che nel giro di poche settimane i due protagonisti diventeranno assolutamente inseparabili. Il loro amore appena nato, però, verrà subito messo a dura prova…

Come vi abbiamo anticipato, la von Thalheim verrà infatti costretta ad ingannare il fidanzato da niente meno che il fratello maggiore di quest’ultimo: Erik Vogt (Sven Waasner). Quest’ultimo avrà infatti in mano le prove che il padre della ragazza non è affatto morto, come invece tutti credono…

A complicare ulteriormente la situazione, pochi giorni dopo al Fürstenhof comparirà sotto mentite spoglie e con un nuovo volto (ottenuto grazie ad un intervento di chirurgia plastica) niente altri che il padre di Maja: Cornelius (Christoph Mory). E qui inizieranno i veri problemi…

L’uomo rivelerà infatti di essere tornato per incastrare colui che l’ha rovinato, costringendolo a rinunciare alla sua identità e alla famiglia: Erik! Eh sì, avete capito bene: Cornelius sospetterà che sia stato proprio il fratello di Florian a rovinargli la vita…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Florian difende Erik da Maja e Cornelius

Dopo aver a lungo tenuto questo terribile segreto per sé, Maja capirà di non poter più mentire all’uomo che ama e così confesserà tutta la verità a Florian. Inutile dire che quest’ultimo rimarrà sconvolto dalla rivelazione della sua amata e si precipiterà ad affrontare Erik. Quest’ultimo confesserà finalmente tutto?

Inutile dire che la risposta è “no”! Se lui sarà costretto ad ammettere di aver ricattato la giovane von Thalheim, negherà però con veemenza di aver qualcosa a che fare con la truffa milionaria per cui è stato implicato Cornelius. E, purtroppo, Florian gli crederà!

Convinto che il fratello sia innocente, Florian intimerà a Maja e Cornelius di lasciare in pace Erik. In cambio lui non rivelerà a nessuno la vera identità del padre della sua amata. Loro accetteranno?

Ebbene, se Maja si piegherà alle richieste del fidanzato, suo padre, invece, non ne vorrà sapere…

Anticipazioni Tempesta d’amore, news tedesche: Florian lascia Maja

Deciso ad incastrare l’uomo che gli ha rovinato la vita, Cornelius tenterà dunque di ottenere informazioni preziose installando uno spyware sul computer di Erik, per poi mettere quest’ultimo sotto pressione con una lettera anonima.

Allarmato, Vogt chiederà l’aiuto della sua complice e amante Ariane (Viola Wedekind) ed i due escogiteranno un piano per eliminare ogni rischio: mentre Erik aggredirà Cornelius per ottenere i documenti che sono nelle sue mani, Ariane ricatterà Maja costringendola a distruggere ogni prova in suo possesso.

A quel punto Florian sarà costretto ad ammettere che suo fratello è realmente un criminale, ma ciò non basterà per minare la lealtà nei suoi confronti. Poco dopo, infatti, accadrà un dramma che cambierà tutto…

Pur di strappargli una confessione, Cornelius attirerà infatti Erik in una trappola mettendolo in pericolo di vita. Ebbene, quando Florian scoprirà di cosa è stato capace il padre della fidanzata e, soprattutto, che quest’ultima era parzialmente al corrente delle sue intenzioni, non avrà più dubbi da che parte stare…

Deciso a proteggere il fratello ad ogni costo, Florian lascerà Maja e intimerà Cornelius di sparire dal Fürstenhof entro 48 ore! E a quel punto la frattura tra le due famiglie sembrerà davvero insanabile…

(Puntate 3574-92, in onda in Germania dal 6 al 30 aprile 2021)

