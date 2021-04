Ci ha provato in tutti i modi a legare Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) a sé tenendola lontana da Tim Saalfeld (Florian Frowein). Alla fine, però, i suoi intrighi gli si ritorceranno contro! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt) vedrà infatti i suoi crimini smascherati. E a quel punto perderà tutto ciò per cui ha così disperatamente lottato…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Amelie smaschera Steffen

Come separare due persone che si amano alla follia?

Se Amelie Limbach (Julia Gruber) è convinta che sia impossibile, Steffen è di un altro avviso. Convinto che Tim farebbe solo soffrire la “sua” Franzi, il giovane Baumgartner ha infatti ben pensato di provare a separare i due protagonisti servendosi di crudeli intrighi, riuscendo anche a convincere Amelie ad aiutarlo.

Come sappiamo, le macchinazioni del ragazzo non hanno in realtà portato a molto: nonostante qualche crisi passeggera, alla fine Tim e Franzi si sono sempre ritrovati, nonostante entrambi siano impegnati in altre relazioni. E a quel punto Amelie getterà la spugna!

Capendo che Saalfeld e la Krummbiegl si appartengono, la Limbach confesserà al fidanzato di aver aiutato Steffen a colpirli. E, quando Steffen negherà tutto, gli tenderà una trappola, riuscendo a smascherarlo proprio di fronte a Franzi. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Franzi lascia Steffen

Inutile dire che la Krummbiegl rimarrà sconvolta nello scoprire che l’uomo che credeva essere un principe azzurro si è in realtà trasformato in un orco, arrivando a drogarla e spingerla a commettere quasi un omicidio.

Disgustata, Franzi deciderà di affrontare Steffen a viso aperto e ne scaturirà un confronto durissimo durante il quale la ragazza prendere una decisione drastica: troncare ogni rapporto con lui e, ovviamente, annullare le loro imminenti nozze!

La vera priorità della Krummbiegl sarà però un’altra: ricominciare una vita insieme al suo vero grande amore! Franzi si precipiterà dunque da Tim nella speranza che quest’ultimo possa perdonarla per non avergli mai creduto. Lui accetterà di concederle una seconda chance? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

