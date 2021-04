Robert strangola Ariane, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Il suo temperamento lo ha reso uno dei personaggi più particolari ed affascinanti di Tempesta d’amore, ma gli ha anche rovinato la vita. Dopo essergli costato il matrimonio con Eva (Uta Kargel), nelle prossime puntate italiane il suo carattere difficile porterà ancora una volta Robert (Lorenzo Patané) a perdere il controllo. E questa volta le conseguenze saranno davvero gravi… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Werner in fin di vita (per colpa di Ariane)!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Werner scopre l’inganno di Ariane e rischia di morire

Da quando è riuscita a mettere le mani sulle azioni del Fürstenhof di Christoph (Dieter Bach) e a ridurre quest’ultimo in rovina, Ariane è passata alla fase finale del suo crudele piano: distruggere l’hotel dei Saalfeld!

Sfruttando l’ingenuità di Werner (Dirk Galuba) e Robert – pronti a fidarsi di lei in quanto nemica giurata di Christoph – la donna è dunque riuscita a colpire l’albergo nei suoi punti più deboli, trascinandolo in una crisi senza precedenti e mettendo in ginocchio i suoi proprietari.

Non vedendo altra via d’uscita, Werner sarà così costretto a vendere le proprie azioni nella speranza di evitare la bancarotta. Subito dopo, però, riceverà un’amara sorpresa: Ariane gli rivelerà infatti di essere stata lei a causare la sua rovina, così come c’è lei dietro al misterioso acquirente delle sue azioni.

Una rivelazione così sconvolgente, questa, da ridurre il vecchio Saalfeld in fin di vita!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert aggredisce Ariane

Lo shock per la scoperta della verità sugli intrighi di Ariane sarà infatti troppo per il cuore dell’anziano albergatore, che avrà un infarto. Grazie al pronto intervento di Valentina (Paulina Hobratschk), il vecchio Saalfeld verrà soccorso immediatamente e trasportato d’urgenza in ospedale, dove le sue condizioni verranno dichiarate subito critiche. Sarà la fine?

Ebbene, fortunatamente, Werner se la caverà anche questa volta! Nonostante il pessimismo iniziale, infatti, i medici potranno presto annunciare ai cari dell’anziano che la situazione si è stabilizzata e l’uomo è sotto controllo. La gioia, però, non durerà a lungo…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Non appena si riprenderà, Werner metterà infatti il figlio al corrente della confessione della Kalenberg, senza sapere ciò che avrebbe scatenato. Quando poco dopo Robert si troverà di fronte Ariane, infatti, perderà completamente il controllo e aggredirà la donna arrivando a strangolarla!

Il tempestivo intervento di Selina (Katja Rosin) impedirà al giovane Saalfeld di andare fino in fondo, ma le conseguenze saranno comunque gravissime. L’aggressione subita metterà infatti la dark lady in una posizione di forza senza precedenti: la donna potrà ricattare Robert dietro minaccia di denunciarlo per tentato omicidio!

E a quel punto l’uomo sarà in suo potere… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.