Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Werner in fin di vita (per colpa di Ariane)!

Werner ha un malore, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Per il Fürstenhof ha sacrificato tutto, anche l’amore. Nessuno più di Werner Saalfeld (Dirk Galuba) ha contribuito a portare l’hotel a cinque a stelle allo splendore degli ultimi anni, così come nessuno più di lui sta soffrendo per la crisi che l’albergo sta attraversando.

E così, quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’anziano albergatore sarà costretto a rinunciare alla sua “creatura”, le conseguenze saranno drammatiche… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Werner vende le azioni del Fürstenhof

Sono settimane ormai che Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sta assestando un colpo dietro l’altro al Fürstenhof, riuscendo a mettere in ginocchio i Saalfeld. Ignorando il vero motivo delle loro sciagure, questi ultimi non solo non sono riusciti a reagire, ma hanno anche addirittura finito per assecondare la dark lady. E così il destino del loro amato hotel è stato segnato…

Ritrovatisi a pagare danni per milioni di euro, Werner e Robert (Lorenzo Patané) hanno invano provato a trovare una soluzione per trovare il denaro necessario, ma alla fine si sono dovuti arrendere di fronte all’evidenza: l’unica opzione è vendere le loro quote!

Con il cuore a pezzi, Werner si è messo dunque alla ricerca di potenziali acquirenti (nessuno degli altri comproprietari dispone infatti della liquidità necessaria) e alla fine la sua scelta è ricaduta su un candidato apparentemente perfetto. Peccato che le apparenze ingannino…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner scopre gli intrighi di Ariane

Ormai con le spalle al muro, l’anziano albergatore firmerà dunque il contratto di vendita delle azioni del Fürstenhof. Un gesto che affronterà con stoicismo, ma che lo farà comunque precipitare in uno stato di profonda disperazione. Il dolore per la perdita del suo amato hotel, però, non sarà nulla in confronto a quanto accadrà poco dopo…

Proprio quando il vecchio Saalfeld pensava di aver toccato il fondo, infatti, Ariane gli farà una rivelazione sconvolgente: è stata lei a causare la rovina del Fürstenhof ed è stata sempre lei ad acquistare le sue quote usando un prestanome. E non è finita qui: ha fatto tutto questo solo per poter avere campo libero per la distruzione definitiva dell’hotel!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner ha un infarto

Inutile dire che Werner rimarrà sconvolto nello scoprire di essersi lasciato ingannare tanto ingenuamente e di aver condannato il suo amato Fürstenhof alla rovina. Un dolore – unito a rabbia ed umiliazione – che sarà troppo da sopportare per il suo vecchio cuore…

Di fronte ad una disperata Valentina (Paulina Hobratschk), Werner avrà infatti un infarto e si accascerà al suolo in preda a dei dolori laceranti al petto. Grazie all’intervento della ragazzina, l’anziano verrà immediatamente soccorso e portato d’urgenza in ospedale, dove le sue condizioni verranno definite critiche.

Riuscirà l'anziano albergatore a farcela anche questa volta? Oppure sarà questa la sua fine?

