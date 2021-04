Buone notizie in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Chi temeva che quello di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) fosse stato un addio, potrà infatti presto tirare un sospiro di sollievo: nelle puntate della soap presto in onda da noi in Italia, questo amatissimo personaggio farà ritorno al Fürstenhof. Un ritorno che avrà però un prezzo…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Robert lascia il Fürstenhof

A causa del suo attaccamento ossessivo al Fürstenhof, Werner Saalfeld (Dirk Galuba) ha più volte messo in pericolo l’unione della famiglia, arrivando a perdere l’amore della sua vita: Charlotte (Mona Seefried). Un errore da cui non sembra aver imparato…

Quando si è trattato di scegliere tra la lealtà verso il suo stesso figlio e la possibilità di riavere le azioni dell’hotel a lui tanto caro, infatti, il vecchio Saalfeld ha finito ancora una volta per mettere gli affari di fronte agli affetti. Ed i risultati non si sono fatti attendere…

Deluso dal comportamento del genitore, Robert ha infatti prima dato un ultimatum a quest’ultimo e poi, rendendosi conto che il padre non è nemmeno disposto a scendere a compromessi, ha preso una decisione drastica: fare le valigie e lasciare il Fürstenhof! Sarà per sempre?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner convince Robert a tornare

Ebbene, la partenza del figlio sarà un duro colpo per l’anziano albergatore, che si renderà presto conto che le quote del suo amato hotel non possono colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Robert. E così Werner deciderà di agire…

Il vecchio Saalfeld volerà così a Bruxelles, dove proverà a convincere il figlio a voltare pagina e tornare a casa. E questa volta non farà un buco nell’acqua! Pochi giorni dopo, infatti, Robert si presenterà a sorpresa al Fürstenhof, pronto a riprendere il suo posto al fianco del genitore. Una decisione che non è però stata presa gratuitamente…

Per tornare a Bichlheim, infatti, Robert ha infatti stabilito un prezzo decisamente alto: le quote del Fürstenhof del padre! Werner sarà dunque costretto a cedere al figlio le azioni da lui tanto faticosamente ottenute da Ariane (Viola Wedekind) e promettere di rimanere fuori dalla gestione dell’hotel. Ci riuscirà? Inutile dire che sarà più facile a dirsi che a farsi…

Il ritorno di Robert riaprirà inoltre un’altra questione lasciata in sospeso: il legame con Cornelia (Deborah Müller). Prima della partenza di Saalfeld, infatti, la donna gli aveva dichiarato il proprio amore. Una confessione che ha inevitabilmente cambiato il loro rapporto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

