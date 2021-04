Per Werner Saalfeld (Dirk Galuba) il Fürstenhof viene prima di tutto, anche della famiglia. Quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’anziano albergatore dimostrerà ancora una volta quali sono le sue priorità, però, finirà per pagare un prezzo altissimo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: tra TIM e FRANZI esplode l’amore! E Steffen…

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane propone un patto ai Saalfeld

Da quando Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ha messo piede al Fürstenhof, per l’hotel a cinque stelle e i suoi proprietari è iniziato un vero e proprio periodo da incubo. Determinato a salvare l’albergo a cui ha dedicato la sua intera vita, Werner non ha dunque esitato ad allearsi persino con il suo ex nemico giurato Christoph (Dieter Bach). Un’alleanza che darà i suoi risultati…

Dopo il tentativo da parte di Ariane di far saltare in aria il Fürstenhof con Christoph dentro, quest’ultimo e Werner riusciranno a trovare un’arma con cui ricattare la dark lady. E a quel punto lei è stata costretta a scendere a compromessi per evitare la prigione…

La Kalenberg farà dunque agli albergatori un’offerta decisamente allettante: se non porteranno alla polizia le prove in loro possesso, riceveranno in cambio parte delle quote di cui è proprietaria. In caso contrario, lei si vendicherà denunciando Robert (Lorenzo Patané) per tentato omicidio! Cosa decideranno?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner delude Robert

Ebbene, la prospettiva di tornare in possesso delle loro quote sarà una prospettiva troppo allettante per essere ignorata da Christoph e Werner, che si diranno subito disponibili a trattare. Un comportamento che non incontrerà il favore di tutti…

Robert, infatti, non riuscirà a credere che il padre sia disposto a scendere a compromessi con una donna spietata che ha rovinato la loro famiglia senza battere ciglio e che ora ricatta lui per tentato omicidio. E così l’uomo darà al genitore un ultimatum: se Werner accetterà le condizioni di Ariane, Robert lascerà il Fürstenhof!

Ebbene, nemmeno la prospettiva di perdere il figlio riuscirà a fermare il vecchio Saalfeld, che firmerà il controverso accordo con la Kalenberg. Sconvolto, Robert inizierà immediatamente a preparare le valigie, pronto a partire il prima possibile. E a quel punto Werner capirà di dover rimediare…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Robert lascia il Fürstenhof

Deciso a impedire la partenza del figlio, l’anziano albergatore implorerà quest’ultimo di restare, spiegandogli di avere bisogno di lui. Di fronte alle preghiere del padre, Robert non riuscirà a rimanere impassibile e cercherà dunque un compromesso col genitore. Peccato solo che quest’ultimo non sarà disposto a fare nessun passo indietro…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

E così, deluso e amareggiato, nel corso della puntata 3478 Robert lascerà il Fürstenhof per la disperazione di Werner, dei Sonnbichler e, soprattutto, di Cornelia (Deborah Müller). Si tratterà diun addio definitivo?

Per ora possiamo anticiparvi che non sarà questo l’ultimo atto di Robert Saalfeld a Tempesta d’amore… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.