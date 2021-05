Nuovi interessi sentimentali si profilano all’orizzonte nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Seppur devastata dalla fine improvvisata della sua relazione con Thomas Forrester (Matthew Atkinson), Zoe Buckingham (Kiara Barnes) si troverà presto ad avere a che fare con l’affascinante avvocato Carter Walton (Lawrence Saint-Victor).

Inizialmente percepiremo questa storyline come “secondaria”, ma in realtà prenderà sempre più piede nei prossimi mesi…

Beautiful, news: il (disastroso) matrimonio di Zoe e Thomas

Come abbiamo già ampiamente raccontato nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, tutto comincerà quando Hope Logan (Annika Noelle) scoprirà da Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) che è stato Thomas a spingerla a baciare Liam Spencer (Scott Clifton).

A quel punto, la ragazza ripenserà a tutte le preoccupazioni del piccolo Douglas (Henry Joseph Samire), che inizierà a temere che Zoe possa diventare la sua nuova “mamma”, e comprenderà che proprio Thomas ha manipolato gli eventi per distruggere nuovamente la sua unione con Liam e turbare l’animo del figlioletto (in modo da spingerla a farsi nuovamente avanti con lui).

Decisa a scoperchiare il vaso di pandora, Hope si presenterà quindi alle nozze di Zoe e Thomas con indosso l’abito da sposa della Hope For The Future. Appena si troverà di fronte a lei, il giovane Forrester getterà così la maschera e ammetterà di avere sempre avuto mire sulla Logan, dando di fatto prova di non avere mai amato la Buckingham. Una notizia che getterà nello sconforto più totale anche papà Ridge (Thorsten Kaye), il quale iniziava davvero a credere alla sua redenzione.

Beautiful, trame: Hope e Liam si sposano, Thomas lascia Los Angeles

Partendo da questi presupposti, gli eventi prenderanno una piega decisamente inaspettata: da un lato Thomas si darà alla fuga e lascerà in fretta e furia Los Angeles, dall’altra Liam e Hope metteranno finalmente da parte le loro divergenze e si scambieranno nuovamente le promesse nuziali alla presenza del piccolo Douglas. Trattasi ovviamente di un matrimonio non legale, che i due si preoccuperanno subito di registrare alla Contea.

Per Zoe si apriranno quindi le porte di trama completamente inedita che la riporterà al centro della scena. Bisognerà quindi fare attenzione ad alcuni apprezzamenti che Carter le rivolgerà….

Beautiful, spoiler: a Carter interessa Zoe

In tal senso, possiamo infatti anticiparvi che Carter si dichiarerà a Zoe e le dirà di essere disposto a conoscerla meglio per capire se tra di loro possa nascere davvero una storia seria. Tuttavia, l’attrazione tra i personaggi verrà presto messa in discussione da due new entry, una delle quali sarà piuttosto collegata alla Buckingham.

Insomma, le novità in quel di Beautiful saranno appena incominciate… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

