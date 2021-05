Fin dal momento del loro primo incontro è stato subito chiaro che tra loro sarebbe sbocciato l’amore. E poco importa se tutto sembra essere contro di loro! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Selina von Thalheim (Katja Rosin) riusciranno finalmente a ritrovarsi. La loro felicità, però, non farà piacere a tutti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Selina rischia di morire per colpa di Christoph

Dopo le recenti delusioni ricevute da Eva (Uta Kargel) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), Christoph si era ripromesso di non lasciarsi più coinvolgere da una donna… almeno fino a che non è comparsa Selina!

Fin dal loro primo incontro, infatti, tra l’ex albergatore e la bella nobildonna si è formato un legame speciale. Legame che è però stato ostacolato in ogni modo da Ariane…

Determinata a impedire una storia tra la sua migliore amica ed il nemico giurato, la dark lady ha provato in ogni modo a separare i due, ma senza successo. Paradossalmente, infatti, sono stati gli intrighi di Saalfeld contro la Kalenberg ad allontanare l’uomo dalla von Thalheim.

Come sappiamo, infatti, nel tentativo di strappare una confessione ad Ariane, Christoph ha finito per drogare accidentalmente Selina, che è quasi morta a causa degli effetti della sostanza. Un incidente che ha portato la donna a chiudere i rapporti con il suo amato. I suoi buoni propositi, però, non dureranno a lungo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina e Christoph diventano una coppia

Determinato a riconquistare la donna che ama a qualunque costo, Saalfeld farà di tutto per farsi perdonare e riavvicinarsi a lei… anche affrontare le proprie fobie! Sarà così che l’uomo prenoterà una lezione di equitazione con la sua amata nonostante la propria paura per i cavalli. Un gesto che toccherà molto la von Thalheim…

Il risultato? Nonostante la propria determinazione a non lasciarsi ammorbidire, Selina si renderà conto di non riuscire a contrastare i propri crescenti sentimenti per Christoph, tanto che persino la figlia Maja (Christina Arends) se ne accorgerà. Una scoperta che porterà ad una rivelazione inaspettata…

Ma torniamo ai due innamorati! Nonostante tutto ciò che li separa, i due finiranno per riavvicinarsi e, durante una romantica gita al lago, daranno finalmente libero sfogo ai propri sentimenti baciandosi appassionatamente. E non si tratterà di un bacio isolato!

Ormai consapevole di non poter rinunciare a Christoph, Selina annuncerà ad Ariane che lei e Saalfeld sono ormai una coppia, pregandola di accettare la loro relazione. La reazione della Kalenberg, però, andrà in tutt’altra direzione…

