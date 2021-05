Grandi novità in arrivo per Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann)! A pochi giorni dall’inizio della sua relazione con Joell Wauters (Peter Lewys Preston), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza verrà infatti messa di fronte ad una scelta tanto entusiasmante quanto difficile…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Michael si innamora di Rosalie! Ma lei…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lucy e Joell diventano una coppia

Dopo tanta sfortuna in amore, per Lucy le cose sembrano finalmente andare nel verso giusto. Da quando al Fürstenhof è comparso Joell, infatti, la bella Ehrlinger ha capito di aver finalmente trovato la persona giusta per lei. Ciononostante, per questi due personaggi la strada è iniziata in salita…

Pur di convincere l’affascinante scrittore a restare al Fürstenhof, la Ehrlinger è infatti arrivata ad inventarsi una storia di fantasmi, facendo credere al suo amato che l’hotel sia infestato dai fantasmi. Una bugia a fin di bene che ha finito però per ritorcersi contro di lei!

Se da una parte Joell è effettivamente rimasto a Bichlheim ritrovando persino l’ispirazione perduta, ha poi chiuso i rapporti con Lucy dopo aver scoperto di essere stato ingannato. Fortunatamente per la ragazza, però, le cose si sono presto sistemate, tanto che tra pochissimo i due diventeranno una coppia!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Joell vuole andare con Lucy negli Stati Uniti

Ebbene, le cose tra i due innamorati andranno così bene da portarli persino a trascurare il lavoro. Troppo presa dal suo nuovo amore, Lucy preferirà infatti trascorrere dei momenti romantici con il fidanzatino piuttosto che pulire le camere del Fürstenhof. E, inutile dirlo, Cornelia (Deborah Müller) non la prenderà bene!

Fortunatamente per la Ehrlinger, Joell interverrà assumendosi tutta la colpa dell’accaduto e proteggendo così la sua amata da conseguenze disciplinari. Un gesto cavalleresco che colpirà molto la ragazza. Le sorprese, però, non sono finite qui…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Poco dopo, infatti, Joell organizzerà per Lucy una cenetta romantica, durante la quale le farà un regalo assolutamente inaspettato: un biglietto per fare un viaggio negli Stati Uniti! Lo scrittore spiegherà infatti di dover restare sei mesi in America per promuovere il proprio romanzo e chiederà alla fidanzata di accompagnarlo.

Ebbene, dopo qualche indugio la Ehrlinger accetterà! Proprio quando starà per le chiedere ferie alla direzione del Fürstenhof, però, un arrivo inaspettato la costringerà a cambiare i suoi piani… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.