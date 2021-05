Non appena Felicia Pasamar (Susana Soleto) scoprirà da Liberto Mendez (Jorge Pobes) che hanno avviato una relazione clandestina, per Camino Pasamar (Aria Bedmar) e Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) saranno soltanto dolori. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, le due donne si troveranno infatti a non avere nemmeno un alleato, tant’è che la pittrice resterà addirittura senza casa da un giorno all’altro…

Una Vita, news: Liberto confessa la verità a Felicia

Le anticipazioni fanno sapere che la complicata storyline prenderà il via nel momento in cui Felicia si presenterà in lacrime da Liberto per chiedergli se abbia assistito a qualche scena compromettente tra Maite e Camino.

Dopo una riluttanza iniziale, il marito di Rosina Rubio (Sandra Marchena) sarà dunque costretto ad ammettere tutta la verità e confesserà alla ristoratrice di aver visto un bacio appassionato tra la sua secondogenita e la pittrice.

Da un lato Felicia si avventerà subito contro Camino ed arriverà a schiaffeggiarla e a darle della “meretrice”, ma non farà in tempo a picchiarla ulteriormente per Emilio (Josè Pastor) subentrerà in sua difesa, dall’altro l’arcigna ristoratrice non potrà esimersi dall’affrontare anche Maite e le intimerà di non avvicinarsi mai più alla figlia perché, in caso contrario, non si farebbe scrupoli ad ucciderla.

Insomma, la situazione si farà alquanto drammatica e non accennerà a migliorare perché Camino si ribellerà all’autorità di Felicia e, in più di una circostanza, minaccerà di gridare al mondo di essere innamorata di Maite, se la costringerà a restare tra le quattro mura del ristorante Nuovo Secolo XX.

Una Vita, spoiler: Liberto sfratta Maite!

Ad ogni modo, le cose non si metteranno bene nemmeno per Maite…

Eh sì. Appena apprenderà da Felicia della relazione peccaminosa tra la “francese” e Camino, Rosina temerà di diventare l’oggetto dello sdegno dei vicini qualora la “scandalosa storia” arrivasse sulla bocca di tutti e, impegnandosi a mantenere il silenzio soltanto per tale motivo, chiederà con successo a Liberto di cacciare la Zaldua dall’appartamento di loro proprietà, prima che sia troppo tardi.

Al Mendez non resterà dunque altra scelta se non quella di assecondare i capricci della consorte e, seppur dispiaciuto, comunicherà alla Zaldua che deve trovarsi un altro posto in cui vivere. Da un giorno all’altro, Maite non saprà più dove stare, ma al tempo stesso non vorrà affatto saperne di dire addio a Camino proprio ora che quest’ultima è in estrema difficoltà…

Una Vita, trame: Ildefonso torna alla carica con Camino!

Come se non bastasse, Ildefonso Cortes (Cisco Lara) si farà ancora avanti con Camino, tant’è che le svelerà di essersi innamorato di lei. Si creerà insomma una trama abbastanza complicata che culminerà con un inaspettato arresto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

