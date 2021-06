BEAUTIFUL cast 2021, chi entra e chi esce

Aria di cambiamento a Beautiful, la soap opera americana più vista al mondo. Nelle puntate che stanno per arrivare in Italia sui teleschermi di Canale 5, ci sarà un nuovo arrivo al maschile e l’addio di un importante personaggio femminile.

Cominciamo proprio da quest’ultimo. Proprio in questo periodo sta prendendo piede anche da noi quella che sarà l’ultima grande storyline di Sally Spectra, con la messinscena di una sua grave malattia organizzata per tenere legato a sé Wyatt Spencer (Darin Brooks). Sarà dunque un periodo in cui vedremo moltissimo Sally, con grandi colpi di scena che tra qualche tempo metteranno anche in pericolo Flo Fulton (Katrina Bowden); poi però Sally sarà smascherata e a quel punto finirà per uscire di scena.

Come già sapete, in realtà in America l’attrice Courtney Hope non è del tutto uscita dall’orbita delle produzioni targate Bradley Bell, perché sempre con il personaggio di Sally è entrata nella “soap cugina” Febbre d’amore (che purtroppo non va in onda da noi). E se seguite le nostre anticipazioni americane, avete di certo già appreso che ci saranno dei crossover tra Beautiful e Febbre, quindi in qualche modo il nome della Spectra si risentirà nominare anche in quel di Los Angeles.

I fan italiani di Beautiful avranno comunque modo di consolarsi: per una Sally che se ne va, c’è un “Finn” che entra. Sì, Finn è il nomignolo di John Finnegan (Tanner Novlan), un giovane e aitante medico che avrà a che fare con Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) fino a diventarne il nuovo amore. Non sarà però una storia facile, perché ancora una volta Liam Spencer (Scott Clifton) finirà in qualche modo per intromettersi…

Dando invece uno sguardo alle puntate d’oltreoceano (che in Italia vedremo più o meno tra un anno), troviamo altri due addii alla soap: negli States è uscito da poco il personaggio ricorrente di Vinny (Joe LoCicero), che è morto in circostanze tali da mettere ora nei guai Bill (Don Diamont) e Liam.

Infine, negli States dirà presto ciao ciao anche Kiara Barnes, che ormai da qualche anno interpreta Zoe Buckingham: l’attrice ha ottenuto un ruolo fisso nel prossimo reboot del telefilm Fantasilandia e dunque la sua Zoe lascerà presto lo show. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

