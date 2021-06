Una nuova avventura nei boschi attende i due protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore! Dopo aver salvato una lupa da morte certa, Florian Vogt (Arne Löber) e Maja von Thalheim (Christina Arends) uniranno ancora una volta le forze per proteggere un animale in difficoltà. Un’esperienza che li farà avvicinare pericolosamente…

Ecco infatti cosa dunque accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Maja aiuta Florian a salvare un lupo

Fin dal momento del loro primo incontro è stato chiaro che sarebbe stata la natura l’elemento portante del rapporto tra Maja e Florian. Nonostante qualche incomprensione iniziale, i due ragazzi hanno infatti velocemente capito di avere egualmente a cuore la salvaguardia dell’ambiente e degli animali. E ciò li ha inevitabilmente portati ad avvicinarsi…

È stato infatti grazie ad un coniglietto ferito – da lei ribattezzato Napoleone – che Maja ha capito di essersi innamorata dell’affascinante guardia forestale. Quando la ragazza ha provato a dichiararsi, però, Florian l’ha bloccata temendo di venire usato come “tappabuchi” per dimenticare un ex fidanzato.

A quel punto la von Thalheim ha provato a mantenere le distanze, ma il destino ha continuato a fare in modo che la sua strada e quella di Vogt si incrociassero. Dopo l’avvistamento di una lupa al Fürstenhof, infatti, sono stati proprio i due protagonisti a lanciarsi in una missione di salvataggio nella speranza di salvare l’animale dall’abbattimento.

Un’avventura che li ha portati ad avvicinarsi sempre di più…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja e Florian contro i bracconieri

Ormai sempre più in sintonia, Maja e Florian trascorreranno sempre più tempo insieme e decideranno presto di fare un’escursione nel bosco nella speranza di avvistare qualche animale raro. Ebbene, dopo una lunga attesa la loro pazienza verrà premiata quando un bellissimo esemplare di gallo cedrone comparirà non troppo lontano da loro. Purtroppo, però, i due ragazzi non saranno gli unici osservatori…

Con loro grande orrore, Vogt e la von Thalheim vedranno infatti come un gruppo di bracconieri catturerà l’animale per poi fuggire in auto a tutta velocità. E, inutile dirlo, i due protagonisti non se ne staranno con le mani in mano…

Grazie ad una fotografia scattata con grande tempismo da Maja, i due riusciranno a dare alla polizia sufficienti informazioni per rintracciare i criminali e salvare il povero volatile, che verrà in seguito rimesso in libertà.

Inutile dire che la notizia riempirà di gioia Florian, che – al settimo cielo per la felicità – ringrazierà l’amica con trasporto. Nascerà così un momento di grande intimità in cui i due protagonisti si troveranno più vicini che mai: arriverà finalmente il primo bacio? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

