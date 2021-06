Un dolce coniglietto li ha fatti innamorare ed un feroce predatore li avvicinerà! Non poteva che essere la natura il leitmotiv della storia d’amore tra una guardia forestale ed un’appassionata di fotografia di paesaggi. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, i due protagonisti Florian Vogt (Arne Löber) e Maja von Thalheim (Christina Arends) vivranno infatti una nuova avventura che li porterà ad avvicinarsi pericolosamente…

Ecco infatti cosa dunque accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Maja si dichiara a Florian

Sono passate poche settimane da quando Maja e Florian si incontrarono (o forse sarebbe meglio dire “scontrarono”) nel bosco. All’epoca tra i due futuri protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore non dimostrarono una grande simpatia reciproca, eppure non ci è voluto molto perché le cose cambiassero…

Nonostante l’inizio a dir poco difficile, infatti, con il tempo i due ragazzi hanno scoperto di avere delle affinità notevoli, specialmente per tutto ciò che è legato alla natura. E così, se Vogt ha così iniziato a vedere una buona amica nella von Thalheim, quest’ultima ha persino capito di essersi innamorata grazie al salvataggio del piccolo Napoleone!

Prima che tra i due possa iniziare una vera e propria storia, però, dovrà passare del tempo. Quando Maja proverà a dichiararsi a Florian dopo una serata indimenticabile, infatti, lui la bloccherà, dicendole chiaramente di non essere disposto ad essere “usato” per dimenticare un amore andato male.

Ebbene, in tale occasione lei non avrà nemmeno il tempo di spiegarsi, ma non ci vorrà molto prima che le vite dei due protagonisti tornino ad incrociarsi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja aiuta Florian a salvare un lupo

Tutto inizierà quando una delle telecamere utilizzate da Florian per monitorare il bosco riprenderà un animale decisamente inusuale per i dintorni del Fürstenhof: un lupo! Visto il pericolo che un predatore può rappresentare per gli ospiti, la giovane guardia forestale avviserà immediatamente la proprietà dell’hotel, da cui non riceverà però la reazione sperata…

Preoccupato per il buon nome dell’albergo e per la sicurezza dei clienti, Werner (Dirk Galuba) ordinerà infatti a Florian di abbattere l’animale. Un ordine a cui il ragazzo ovviamente si opporrà, nonostante la minaccia da parte del vecchio Saalfeld di licenziarlo. E ora?

Convinto che l’esemplare avvistato sia una femmina incinta, Florian chiederà l’aiuto di Maja per provare la sua intuizione: la ragazza dovrà andare insieme a lui a “caccia” dell’animale nella speranza di poterlo immortalare con una foto ad alta definizione che ne provi la gravidanza. E, inutile dirlo, la von Thalheim accetterà!

I due protagonisti si metteranno dunque in viaggio armati di binocolo, macchina fotografica e tanta pazienza… e alla fine la loro tenacia verrà premiata! Con loro grande gioia, la lupa comparirà brevemente e Maja riuscirà a realizzare degli scatti bellissimi.

Riconoscente, Florian cercherà di sdebitarsi invitando la ragazza in birreria. A quel punto, però, i sentimenti della von Thalheim prenderanno il sopravvento… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

