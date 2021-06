Dopo tante peripezie, il momento del tanto agognato happy end è finalmente arrivato! Ad un anno dal loro primo incontro, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Tim Saalfeld (Florian Frowein) e Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) coroneranno il loro sogno e convoleranno a giuste nozze. La strada per arrivare al tanto agognato “sì”, però, non sarà priva di ostacoli ed imprevisti…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Tim deve affrontare un rituale di famiglia

Da quando si sono conosciuti, Tim e Franzi hanno dovuto affrontare di tutto per poter stare insieme. Alla fine, però, nulla ha potuto contro la forza del loro amore! Nonostante mille ostacoli, i due protagonisti si sono infatti ritrovati e si stanno preparando a iniziare una nuova vita insieme in Inghilterra. Prima, però, ci sarà un passo importante da compiere: il matrimonio!

Ben sapendo quanto la tradizione sia importante per la sua amata, il giovane Saalfeld ha infatti deciso di trasferirsi con lei a Londra solo dopo essersi sposati con una cerimonia religiosa a Bichlheim. E non è finita qui! Per rendere felice la sua promessa sposa, il ragazzo si imbarcherà anche in una vera e propria avventura…

La famiglia di Franzi ha infatti una tradizione per cui il futuro sposo per dimostrare di essere degno della propria donna deve trovare una sorgente magica e bagnarvi un fazzoletto. Ebbene, l’impresa si rivelerà più difficile del previsto, ma fortunatamente Tim potrà contare su un aiuto prezioso: quello del suo gemello Boris e del marito di quest’ultimo, Tobias (Max Beier).

Gli imprevisti, però, non sono finiti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph salva il matrimonio di Tim e Franzi

Dopo “l’eroica impresa” di Tim, nulla sembrerà più poter andare storto: mentre il sole splenderà, invitati e futuro sposo arriveranno nella chiesetta di montagna scelta da Franzi, che li raggiungerà poco dopo accompagnata da Christoph (Dieter Bach). Quando la bellissima sposa starà per far il suo ingresso trionfale nella cappella, però, accadrà qualcosa di assolutamente imprevisto: la porta non si aprirà!

Eh sì, avete capito bene: l’ingresso alla chiesa risulterà bloccato e nessuno sembrerà in grado di risolvere il problema… nessuno tranne Christoph! Dopo aver inizialmente ostacolato la relazione del figlio con la Krummbiegl, l’albergatore potrà infatti finalmente farsi perdonare salvando il matrimonio grazie alle proprie doti di addetto alla manutenzione (capacità affinate durante il suo periodo come “tuttofare” al Fürstenhof).

E così, dopo aver superato anche quest’ultimo ostacolo, Tim e Franzi potranno finalmente diventare marito e moglie circondati dall’affetto dei loro cari. Terminata la cerimonia, avranno inizio i festeggiamenti, a cui seguirà una romantica notte per i due sposini.

I due protagonisti della sedicesima stagione coroneranno così il loro sogno d’amore per poi partire l’indomani per l’Inghilterra, dove li attende una nuova vita insieme. E a quel punto il testimone passerà alla nuova coppia protagonista di Tempesta d’amore: Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber)! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

