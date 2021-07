Nonostante la rottura con lei, Serkan Bolat (Kerem Bursin) dovrà continuare ad interagire con Eda Yildiz (Hande Ercel). Proprio per questo, nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, la ragazza origlierà per caso un dialogo tra l’uomo e la madre Aydan (Neslihan Yeldan) che la porterà a pensare che Serkan l’abbia lasciata soltanto poiché costretto. Cerchiamo dunque di capire meglio che cosa succederà in questa storyline…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di giovedi 15 luglio 2021

Love Is In The Air, trame: ecco perché Serkan lascerà Eda

In base a quanto suggeriscono le anticipazioni, Serkan lascerà Eda pur di non confessarle che il padre Alptekin (Ahmet Somers) è coinvolto nella morte dei suoi genitori. A quel punto, Bolat farà presente alla donna di aver compreso che nella sua vita c’è spazio soltanto per il lavoro e le chiederà di non farsi mai più vedere, motivo per cui la licenzierà persino dalla Art Life e le restituirà tutti i regali che gli ha fatto (e che la Yildiz, per tutta risposta, butterà nella spazzatura).

Da un lato Eda resterà comunque in azienda perché sarà il nuovo socio Efe Akman (Ali Ersan Duru) ad assumerla, dall’altro Serkan farà davvero fatica a fingere di non essere più innamorato della ragazza e si renderà protagonista di una serie di scenate di gelosia. Tuttavia, la svolta avverrà grazie ad un piccolo incidente che coinvolgerà Eda…

Love Is In The Air, news: Eda è convinta che Serkan le stia nascondendo qualcosa!

Eh sì: se avete letto i nostri precedenti post, sapete già che Eda cadrà in una buca nel corso di un campo motivazionale organizzato da Efe per i dipendenti della Art Life. Ovviamente, sarà Serkan a prestarle soccorso e a portarla dal medico, il quale le raccomanderà di non prendere sonno per via di una piccola commozione cerebrale (che, per quale ora, le farà dimenticare addirittura di essere stata lasciata da Bolat).

Il giorno successivo a tale imprevisto, la Yildiz ricorderà così che Serkan, nei momenti in cui non era cosciente, le ha chiaramente detto che desiderava stare con lei. La nostra protagonista non riuscirà ovviamente a giustificare tali parole e dirà a Ceren (Melisa Döngel) e Fifi (Sitare Akbaş) che, dal suo punto di vista, Bolat le sta nascondendo qualcosa. Tale dubbio troverà conferma quando Eda sentirà per caso una conversazione tra Serkan e Aydan…

Love Is In The Air, spoiler: ecco cosa sentirà Eda

Nello specifico, tutto si verificherà quando Aydan deciderà di riprendere la terapia per capire se esista una cura per la sua agorafobia. Una volta che scoprirà che è riuscita a varcare la soglia del cancello della sua abitazione grazie all’aiuto di Eda, la dottoressa consiglierà quindi alla signora Bolat di contattare la ragazza, con la quale evidentemente ha un rapporto di fiducia speciale.

Supportata da Seyfi (Alican Aytekin), Aydan chiamerà Eda e le chiederà di aiutarla ad uscire un’altra volta di casa. Inizialmente, la Yildiz non saprà cosa rispondere all’ex suocera, ma poi si lascerà convincere e le prometterà che andrà a trovarla il giorno successivo per decidere il da farsi. Proprio mentre starà andando via, Eda incontrerà Serkan e gli dirà che è stata la madre a telefonarle affinché andasse a trovarla.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Bolat andrà a quel punto su tutte le furie e si scontrerà con Aydan, chiedendo di smetterla di perseguitare Eda, visto che l’ha lasciata proprio come lei gli ha chiesto di fare!!! Una dichiarazione che la Yildiz sentirà da dietro un cespuglio, poiché sarà tornata indietro per recuperare le chiavi della macchina (che aveva perso).

Appena Serkan si allontanerà, Eda affronterà quindi la donna e le domanderà apertamente qual è la motivazione per cui Serkan si è trovato costretto a lasciarla. In tal senso, vi anticipiamo che Aydan tirerà fuori una scusa e dirà alla giovane che ha semplicemente detto al figlio quanto la relazione con lei fosse sconveniente, convincendo dunque a troncarla.

Resta però da capire se Eda crederà davvero a questa menzogna oppure se deciderà di investigare ulteriormente a riguardo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.