Dopo mesi di attesa, il grande momento è finalmente arrivato: nelle puntate italiane di Tempesta d’amore André Konopka (Joachim Lätsch) farà finalmente ritorno al Fürstenhof dopo una lunghissima assenza. E nulla sarà più come prima…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André perde la memoria e parte per l’Olanda

Entrato in scena nell’ormai lontanissima seconda stagione di Tempesta d’amore, André è uno dei personaggi storici con la più lunga permanenza nella soap, permanenza che è stata però costellata da numerosi “buchi”…

Per motivazioni varie, il cuoco è infatti spesso scomparso di scena per periodi più o meno lunghi, l’ultimo dei quali è iniziato ormai parecchie settimane fa. In seguito ad un drammatico incidente, l’uomo ha infatti battuto violentemente la testa contro una roccia, per poi venire trascinato via dalla corrente di un fiume.

Grazie al provvidenziale intervento di una turista olandese di nome Leentje van Straaten (Antje Mairich), il peggio è stato evitato e alla fine Konopka si è salvato. Peccato che, a causa del trauma subito, l’uomo non ricordi più nulla… nemmeno la propria identità!

E così André ha deciso di seguire la propria salvatrice in Olanda, per iniziare una nuova vita. Sarà un addio?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André e Leentje tornano al Fürstenhof

Come sappiamo, l’improvvisa scomparsa di Konopka ha a lungo angosciato Werner (Dirk Galuba), che ha tentato in ogni modo di rintracciare il fratello. A causa di un intrigo di Rosalie (Natalie Alison), alla fine le ricerche sono state interrotte, ma non per questo il vecchio Saalfeld ha abbandonato la speranza di poter un giorno riabbracciare il consanguineo. E la sua fede verrà ricompensata…

Tra lo stupore e l’incredulità di tutti, nel corso della puntata 3524 André ricomparirà infatti improvvisamente al Fürstenhof! L’uomo si presenterà in hotel insieme alla sua nuova compagna – Leentje – ignorando che quel lussuoso albergo è in realtà casa sua…

Il risultato? Quando Werner correrà ad abbracciare il fratello, scoprirà che quest’ultimo non solo non lo riconosce, ma non ha nessun ricordo della propria vita prima dell’incidente. E a quel punto André si troverà di fronte ad una scelta: provare a recuperare la memoria, oppure chiudere per sempre col passato e con la propria famiglia? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

