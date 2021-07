Anche le migliori dark lady possono commettere un errore… e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non fa eccezione! Dopo essere sempre riuscita a farla franca con i suoi crimini, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna commetterà infatti un passo falso che rischierà di rovinarla…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Selina rischia di morire per colpa di Ariane

Poche persone contano davvero nella vita di Ariane e in cima alla lista c’è senza dubbio Selina von Thalheim (Katja Rosin), a cui è legata fin dall’infanzia. Nemmeno l’affetto per la sua migliore amica, però, può superare l’odio nei confronti di Christoph Saalfeld (Dieter Bach).

Determinata a togliere all’albergatore ogni cosa, la Kalenberg ha così ordito un perfido intrigo: avvelenare Selina per poi “vendere” l’antidoto a Christoph in cambio delle sue azioni del Fürstenhof! Il piano, però, ha finito per sfuggirle di mano…

A causa degli effetti del veleno, la von Thalheim avrà infatti un collasso mentre si troverà nella natura in sella al suo amato cavallo. E così, quando il destriero rientrerà da solo al Fürstenhof, nessuno saprà cos’è accaduto alla sua padrona… nessuno tranne Erik (Sven Waasner)!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane salva Selina e si pente

Intuendo quanto verificatosi, l’uomo si metterà immediatamente alla ricerca della donna insieme ad Ariane, riuscendo a trovarla appena in tempo. Benché ancora viva, Selina verserà in condizioni critiche e sarà presto chiaro che solo un’immediata somministrazione dell’antidoto potrebbe salvarla. Ciononostante, la Kalenberg esiterà…

La prospettiva di perdere la sua arma di ricatto contro Christoph annebbierà infatti la mente della dark lady al punto da spingerla a lasciare morire la sua migliore amica. Fortunatamente, però, alla fine Erik riuscirà a convincerla a salvare la von Thalheim.

Quest’ultima verrà dunque trasportata in ospedale, dove i medici riusciranno con difficoltà a stabilizzarla. Ebbene, vedere l’amica in quelle condizioni smuoverà finalmente la coscienza di Ariane, che verrà sopraffatta dai sensi di colpa per aver giocato con la vita dell’unica persona che è rimasta al suo fianco.

E così, in preda ad una crisi di coscienza, Ariane telefonerà ad Erik dall’ospedale per confidargli i propri rimorsi. Peccato che negli stessi istanti Selina riprenderà conoscenza! La von Thalheim scoprirà dunque finalmente chi è davvero la Kalenberg? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

