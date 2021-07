Continua a tenere banco nelle puntate italiane di Tempesta d’amore la trama noir legata alla vendetta di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) nei confronti di Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Vendetta che, come sappiamo, farà una vittima celebre: Selina von Thalheim (Katja Rosin)!

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntata del 22 e 23 luglio 2021

Le indagini su quanto accaduto alla sua amata porteranno infatti l’albergatore pericolosamente vicino alla verità, costringendo Ariane ed Erik Vogt (Sven Waasner) a correre ai ripari. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph sospetta che Selina sia stata avvelenata

Proprio in questi giorni stiamo assistendo alle drammatiche conseguenze della sete di vendetta di Ariane nei confronti di Christoph. Determinata a togliere all’albergatore tutto ciò che gli è rimasto, la dark lady ha infatti avvelenato Selina nella speranza di poter poi ricattare l’uomo con l’antidoto. Le cose, però, non sono andate secondo i piani…

Come sappiamo, la von Thalheim ha infatti avuto un malore mentre si trovava da sola nella natura e la Kalenberg non ha dunque avuto altra scelta se non somministrarle l’antidoto, rinunciando così (almeno per il momento) alla vendetta. Ebbene, se inizialmente Ariane verrà celebrata come salvatrice, la situazione rischierà di cambiare velocemente…

I sintomi della paziente insospettiranno infatti Michael (Erich Altenkopf), che confiderà a Christoph di avere il sospetto che la paziente sia stata avvelenata. E a quel punto l’albergatore farà due più due…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik nasconde la cipria avvelenata

Determinato ad andare in fondo alla cosa, Saalfeld deciderà di far analizzare dal dottor Niederbühl i cosmetici della fidanzata per individuare eventuali tracce di sostanze tossiche. Purtroppo per lui, però, Erik e Ariane lo scopriranno…

Consapevoli del fatto che un eventuale esame tossicologico rileverebbe subito la presenza di veleno, i due complici cercheranno in ogni modo di mettere le mani sulla cipria adulterata prima che Michael possa farla analizzare.

Dal momento che Ariane è in cima alla lista dei sospettati, sarà Erik a tentare l’impresa e con successo… o quasi! Se l’uomo riuscirà effettivamente a sostituire la cipria avvelenata con una normale, l’improvviso arrivo di Rosalie (Natalie Alison) lo costringerà a nascondere “l’arma del delitto” nel divano del medico. E ora?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Rosalie crede che Michael abbia un amante

Inutile dire che non ci vorrà molto prima che il cosmetico venga ritrovato: durante una visita all’amica, Cornelia (Deborah Müller) troverà infatti la scatolina tra i cuscini del sofà e la consegnerà alla Engel, convinta che appartenga a quest’ultima.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Il risultato? Rosalie si convincerà che la cipria appartenga ad un’amante di Michael! Furiosa all’idea che il medico abbia frequentazioni femminili (e, per di più, nel loro appartamento!), la donna inizierà ad indagare nella speranza di scoprire chi è la “colpevole”. Le sue ricerche, però, attireranno anche l’attenzione di Erik…

Riuscirà il complice di Ariane a mettere le mani sulla cipria avvelenata prima che sia troppo tardi? E, soprattutto, cosa ne sarà di Rosalie? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.