Non esiste delusione peggiore di quella causata dalle persone che amiamo. Lo sa bene Selina von Thalheim (Katja Rosin), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore scoprirà di essere stata ingannata proprio dalle persone di cui si fidava di più. E a quel punto le crollerà il mondo addosso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: la storia di Selina e Cornelius

Dietro un sorriso solare ed un animo gentile, Selina nasconde in realtà un passato doloroso. Unica erede di una famiglia altolocata molto nota in Baviera, la donna non solo ha dovuto assistere alla distruzione del patrimonio di famiglia, ma anche al dramma di suo marito…

Sposato con Selina e padre della futura protagonista Maja (Christina Arends), Cornelius (Christoph Mory) fu infatti coinvolto in una truffa finanziaria che ne distrusse reputazione e patrimonio. È non è finita qui! Benché da tutti ritenuto responsabile dell’accaduto, l’uomo fu in realtà incastrato da uno spietato criminale. Un’ingiustizia che fu inaccettabile per von Thalheim…

Determinato a smascherare colui che l’ha rovinato e riabilitare il proprio nome, Cornelius decise dunque di simulare la propria morte per poi cambiare nome e volto nella speranza di poter indagare nell’ombra. E per limitare al minimo i rischi di venire scoperto, decise di nascondere il proprio audace piano a tutti… o quasi!

Come sappiamo, l’uomo si confidò infatti con Maja, che – dietro sua richiesta – non fece mai parola con nessuno del fatto che il padre è vivo e vegeto. Almeno fino a quando il genitore non si presenterà a sorpresa al Fürstenhof!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Selina scopre che Cornelius è vivo

Come sappiamo, Cornelius arriverà infatti a sorpresa a Bichlheim nella speranza di trovare le prove decisive per incastrare il criminale che gli ha rovinato la vita: Erik Vogt (Sven Waasner). All’hotel a cinque stelle l’uomo ritroverà però anche le due persone più importanti della sua vita: la figlia e la moglie!

Ebbene, ancora una volta Cornelius deciderà di fidarsi di Maja, rivelandole la propria identità e chiedendole aiuto per portare a termine il suo piano. E Selina? Benché combattuto, l’uomo preferirà non rivelarsi alla moglie, specialmente visto che quest’ultima ha iniziato una relazione con Christoph (Dieter Bach). Proprio la presenza di un “rivale”, però, gli farà capire di amare ancora la moglie…

Incapace di resistere ai propri sentimenti, Cornelius cercherà dunque con sempre maggiore insistenza la vicinanza di Selina, diventandone il confidente. Non ci verrà però molto prima che l’uomo finisca per tradirsi e sia costretto a rivelarsi alla consorte. E, inutile dirlo, per lei sarà uno shock!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Selina accetta di sposare Christoph

Inizialmente incredula di fronte alla rivelazione di Cornelius, Selina inizierà a credere che l’uomo che le sta davanti sia davvero suo marito solo quando Maja le racconterà tutta la storia. A quel punto, però, l’incredulità lascerà posto a dei sentimenti decisamente più negativi…

La scoperta di essere stata così crudelmente ingannata dalla figlia e dal marito sarà un dolore indescrivibile per Selina, che respingerà con forza ogni tentativo dei due di giustificarsi. E non è finita qui!

Quando poco dopo Christoph le chiederà nuovamente di sposarlo, complice la rabbia nei confronti dell’ex marito, Selina accetterà! Ciononostante, non solo la donna non farà parola con nessuno della vera identità di Cornelius (da tutti conosciuto al Fürstenhof come “Lars”), ma presto si troverà anche a scegliere se appoggiare i piani del marito oppure proteggere Christoph…

(Puntate 3585-92, in onda in Germania dal 21 al 30 aprile 2021)

