È destinata a tenere banco per parecchio tempo la drammatica storlyline legata all’avvelenamento di Selina von Thalheim (Katja Rosin). Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore – in anticipo di parecchi mesi rispetto a quelle in onda da noi in Italia – questa terribile vicenda tornerà infatti sotto i riflettori. E questa volta per Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) saranno guai… Ecco dunque cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Christoph indaga sull’avvelenamento di Selina

L’avvelenamento di Selina è senza dubbio l’evento centrale delle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia. Determinata a ricattare Christoph (Dieter Bach) nel più crudele e vile dei modi, Ariane non ha infatti esitato a somministrare una sostanza altamente tossica alla sua migliore amica, che ci ha quasi rimesso la vita.

Grazie ad un’intuizione di Michael (Erich Altenkopf), Christoph ha presto capito che il malore della fidanzata è stato causato da un veleno e ovviamente i suoi sospetti si sono subito concentrati su Ariane. La scaltrezza della donna e l’aiuto di Erik (Sven Waasner) riusciranno però ad impedire che la verità venga alla luce… almeno per il momento!

Tra qualche mese questa vicenda tornerà infatti d’attualità grazie a Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber). I due ragazzi scopriranno infatti che potrebbe esserci davvero la Kalenberg dietro al grave malore di Selina e decideranno di chiedere l’aiuto di Christoph.

Quest’ultimo riprenderà dunque le indagini, arrivando molto vicino a incastrare la dark lady. Quando si renderà conto che quest’ultima è intoccabile, però, deciderà di cambiare strategia…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Selina scopre la verità sul suo avvelenamento

Non potendo dimostrare la colpevolezza della Kalenberg, Saalfeld troverà un’altra strada per compiere la propria vendetta: con l’aiuto di un medico corrotto, farà credere ad Ariane di essere affetta da un tumore incurabile!

Come vi abbiamo anticipato, lo stratagemma dell’albergatore funzionerà a meraviglia e per parecchio tempo la dark lady vivrà con il terrore di avere poco tempo da vivere. Alla fine, però, la verità verrà alla luce… grazie a Selina!

Quest’ultima scoprirà infatti casualmente l’intrigo del fidanzato e non esiterà a denunciare tutto alla polizia. Ebbene, l’uomo tenterà in tutti i modi di giustificarsi, arrivando a rivelare alla sua amata di aver agito come reazione alla scoperta che Ariane l’aveva avvelenata.

Ebbene, se la von Thalheim non sarà affatto disposta a perdonare il compagno, non potrà però ignorare le parole di quest’ultimo e deciderà di andare a fondo alla questione. Sarà così che Selina scoprirà che Ariane l’ha davvero avvelenata, rimanendone sconvolta!

Per la prima volta, la donna aprirà dunque gli occhi capendo che quella che credeva essere la sua migliore amica è in realtà un mostro. E così, nonostante i disperati tentativi della Kalenberg di giustificarsi, la von Thalheim chiuderà dunque i rapporti con lei. Sarà davvero la fine della loro amicizia? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

