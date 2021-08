Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, per Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) arriverà il momento di festeggiare il suo compleanno. Non tutto in quel giorno andrà per il verso giusto, visto che la ragazza si preparerà a trascorrerlo da sola e, sopratutto, lontana dal neo-marito Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ). Quest’ultimo avrà però in serbo una sorpresa per lei…

Brave and Beautiful, news: Sühan sposa Cesur per punire Tahsin

Le anticipazioni segnalano che Sühan deciderà di sposare Cesur nel momento in cui si renderà conto della malvagità del padre Tahsin (Tamer Levent), che arriverà addirittura a rapirla per far ricadere la colpa su Alemdaroğlu. Appena sarà diventata la moglie del suo peggior nemico, il Korludağ Senior rinnegherà la figlia, tant’è che inviterà Korhan (Erkan Avcı) e gli altri suoi familiari a non nominarla mai più perché la considera morta.

La situazione, già di per sé complicata, peggiorerà ancora di più quando Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) ritroverà i quadri che Cesur ha rubato a Tahsin poiché appartenevano alla sua famiglia. A quel punto, dato che il nostro protagonista vorrà che i dipinti vengano alla luce per dimostrare che erano effettivamente del padre Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar), Tahsin sarà costretto a negare a un giudice di averli mai visti, ma le sue malefatte cominceranno così a venir fuori. In attesa di indagini, il funzionario solleverà infatti il commissario Mehmet (Kahraman Sivri) e gli altri complici del Korludağ dai loro incarichi di Stato…

Brave and Beautiful, trame: Tahsin organizza una serie di tafferugli nel paese

Come reagirà quindi Tahsin di fronte a tutte queste problematiche? Consapevole del fatto che Cesur e Mihriban (Devrim Yakut) hanno aizzato la maggior parte dei paesani contro di lui per spingerli a lottare per i loro diritti, Korludağ darà ordine a Salih (Okday Korunan) di organizzare nella cittadina una serie di sommosse apparentemente contro di lui. Alcuni uomini devasteranno così la vetrina del negozio di Sühan e quella della farmacia di Adalet (Nihan Büyükağaç) e feriranno lo stesso Tahsin lanciandogli una bottiglia in testa.

Da un lato il dark-man della telenovela non esiterà a puntare il dito contro Cesur, sopratutto quando prenderà fuoco l’abitazione della sua tenuta riservata ai dipendenti, dall’altro Sühan sarà stanca al pensiero che il suo stesso padre possa essere un mostro e si domanderà se l’Alemdaroğlu sia davvero innamorato di lei, visto che non sarà per niente disposto a rinunciare alla sua vendetta.

Proprio per tale ragione, la ragazza deciderà di allontanarsi per qualche giorno da Cesur, intraprendendo un viaggio che la porterà a stare via anche il 14 febbraio, il giorno del suo compleanno.

Brave and Beautiful, spoiler: Cesur fa una sorpresa a Sühan per il suo compleanno!

Tuttavia, Cesur non si arrenderà di fronte a tale difficoltà: grazie a Şirin Turhan (Irmak Örnek), che accetterà di fare la spia, l’uomo scoprirà infatti che la sua amata si trova in realtà a Istanbul e l’attirerà in un museo di quadri con la scusa di una riunione. Alemdaroğlu organizzerà quindi sul posto una cena, sia per festeggiare San Valentino e sia per sorprendere la Korludağ.

Nonostante la decisione di comportarsi soltanto da “alleata”, pur avendo già l’amore con lui, Sühan abbatterà tutte le sue riserve e darà diversi baci a Cesur, sopratutto quando le verrà regalato un calendario dove Alemdaroğlu avrà modificato i nomi dei mesi e dei giorni per ricostruire i primi tre mesi della loro storia d’amore (a cui ne seguiranno nove bianchi poiché tutti da scrivere).

Vi anticipiamo però che i festeggiamenti, ad un certo punto, si dovranno interrompere a causa di un incidente che coinvolgerà Rıfat İlbey (Müfit Kayacan). Di che cosa si tratterà? Neanche a dirlo, nella questione sarà invischiato anche Tahsin… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.