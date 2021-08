Fino a dove si spingerà Balca Koçak (İlayda Çevik), la nuova PR dell’Art Life, per cercare di conquistare Serkan Bolat (Kerem Bursin)? La risposta a questa domanda si avrà nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, visto che l’ultima arrivata stabilirà un’alleanza con Semiha Yildirim (Ayşegül İşsever), la dispotica nonna di Eda Yildiz (Hande Ercel), per riuscire nel suo intento…

Love Is In The Air, trame: comincia l’alleanza tra Balca e Semiha

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Balca verrà assunta alla Art Life con il ruolo di addetta alle pubbliche relazioni, ciò quando Selin Atakan (Bige Onal) deciderà di trasferirsi in Danimarca per mettere distanza tra lei e Serkan. Convinta dall’amica e “cartomante” Susy del fatto che l’uomo della sua vita avrà le iniziali S e B, la Koçak concentrerà quindi ogni suo sforzo per conquistare Serkan Bolat, non esitando a scontrarsi con Eda e precisandole in più di una circostanza che ormai è soltanto l’ex dell’architetto.

Ad ogni modo, i piani di Balca diventeranno ancora più fastidiosi quando stabilirà un’alleanza con Semiha, che arriverà in qualità di padrona dell’azienda poiché rivelerà di essere la socia segreta di Efe Akman (Ali Ersan Duro). Le due donne faranno quindi fronte comune per separare Eda e Serkan, dando vita a diversi colpi di scena…

Love Is In The Air, trame: Eda “lascia” Serkan

Ma come prenderanno il via le macchinazioni delle due donne? Semiha farà presente a Eda che farà fallire l’Art Life qualora non dovesse troncare ogni tipo di rapporto con Serkan. Dato che la nipote farà fatica ad eseguire i suoi ordini, la nonnina farà dapprima arrestare il Bolat con una falsa accusa, facendogli perdere diversi clienti, e poi causerà la reclusione di Alptekin Bolat (Ahmet Somers) dopo che quest’ultimo verrà ritrovato alle Bahamas con una borsa piena zeppa di denaro falso. Come se non bastasse, Semiha proporrà come nuovo cliente della Art Life il principe medio-orientale Seymen (Mert Orcal), palesando alla Yildiz soltanto in un secondo momento che è lui l’uomo che ritiene adatto a lei!

Stressata dalla situazione venutasi a creare, Eda finirà dunque per non fare menzione a Serkan delle continue minacce della nonna e farà presente all’uomo che ha capito che per loro due non esiste un futuro felice insieme. In tal senso, bisogna dunque specificare che Bolat intuirà che potrebbe esserci Semiha dietro le scelte scellerate di Eda, ma nonostante ciò cercherà di allontanarsi da lei e, per provocare una sua reazione, le domanderà se possono restare amici.

Love Is In The Air, spoiler: Balca continua a provarci con Serkan

Ovviamente, durante tutti questi “imprevisti”, Balca non se ne starà con le mani in mano e, dopo aver tentato di impietosirlo inscenando un furto nella sua abitazione l’ultima sera dell’anno, inviterà Serkan a cena con la scusa di un servizio fotografico da fare quanto prima,per un importante affare della Art Life. La PR sceglierà quindi un ristorante, che poi comunicherà a Semiha.

Che cosa farà dunque la nonnina? È molto semplice: trascinerà Eda e il principe Seymen nello stesso posto dove Bolat starà cenando con la Koçak per far credere alla nipote che l’architetto si sia già dimenticato di lei. Il piano dell’anziana andrà però effettivamente a buon fine? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.