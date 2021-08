Il ricongiungimento tra Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) verrà messo a dura prova nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Tutto coinciderà con l’arrivo a Istanbul di Semiha Yildirim (Ayşegül İşsever), la spietata nonna della ragazza. L’anziana metterà infatti a soqquadro tutti gli equilibri dell’Art Life e stringerà un’alleanza con Balca Koçak (İlayda Çevik), la nuova addetta alle pubbliche relazioni della holding…

Love Is In The Air, news: Semiha è la nuova socia di Serkan

Semiha arriverà all’Art Life in qualità di socia di Efe Akman (Ali Ersan Duru), ormai trasferitosi in Italia. Proprio per tale ragione, la donna avrà il 45% delle azioni della holding fondata da Alptekin (Ahmet Somers) e dal padre di Selin (Bige Onal), che dal canto suo lascerà la Turchia per andare a stare in Danimarca. Appena si troverà di fronte a lei, Eda capirà subito quali sono le intenzioni della nonna: vendicarsi della famiglia Bolat per via dell’incidente in cui sono morti i suoi genitori.

La Yildiz non vorrà però saperne nulla di Semiha, visto che è stata capace di diseredare il papà poiché non condivideva la sua relazione con la madre, e le ordinerà di uscire dalla sua vita. Per tutta risposta, Semiha farà però a Eda una sorta di ricatto: se sposerà l’uomo che ritiene adatto a lei, rinuncerà a scalare la holding di Serkan e a fargli la guerra. Una condizione che Eda non vorrà affatto rispettare, anche se non avrà fatto ancora effettivamente pace con l’uomo (colpevole di averla lasciata per nasconderle i dettagli dell’incidente dei genitori).

Love Is In The Air, spoiler: Semiha stringe un’alleanza con Balca

Da quell’istante bisognerà così fare attenzione ad ogni mossa di Semiha: grazie al suo spirito di osservazione, la donna riuscirà ad intuire che la nuova PR Balca è interessata a Serkan. L’arcigna “nonnina” inviterà quindi la Koçak a pranzo e le chiederà esplicitamente di fare il possibile per separare Eda da Bolat. Sarà una vera e propria alleanza e la Yildirim si lascerà sfuggire che presto arriverà in città l’uomo che ha pensato come futuro marito della nipote.

Neanche a dirlo, vista la posizione di comando che la sua interlocutrice ricopre in azienda, Balca si lascerà incantare dalle parole di Semiha e darà il via ad una serie di mosse tese a mettere ancora una volta i bastoni tra le ruote ai nostre due protagonisti. Nel giro di poco tempo, un altro mistero circonderà però Semiha…

Love Is In The Air, trame: che fine ha fatto Alptekin?

Durante la sua presentazione ai dipendenti dell’Art Life, Semiha dirà con fare provocatorio che, anche se è il fondatore dell’azienda, Alptekin sarà impegnato per tanto tempo. Quella frase desterà un sospetto in Engin (Anil Iter), che metterà in allerta Serkan. Nonostante il rapporto non proprio idilliaco, Bolat cercherà di contattare il padre, ma quest’ultimo sembrerà sparito nel nulla anche se Aydan (Neslihan Yeldan) riceverà dal marito i documenti per il loro divorzio.

Questo però non impedirà a Serkan di pensare che ad Alptekin sia successo qualcosa… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.