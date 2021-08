Anche se tra qualche settimana uscirà definitivamente di scena, i telespettatori continueranno a sentir parlare per diverso tempo di Alptekin Bolat (Ahmet Somers). Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, l’uomo sarà infatti il protagonista di una storyline che coinvolgerà Semiha Yildirim (Ayşegül İşsever), l’arcigna nonna paterna di Eda Yildiz (Hande Ercel).

Love Is In The Air, news: Alptekin chiede il divorzio a Aydan

Le anticipazioni indicano che Alptekin deciderà di lasciare Istanbul quando la moglie Aydan (Neslihan Yeldan) lo beccherà in flagrante tra le braccia della sua amante. Pressato dal figlio Serkan (Kerem Bursin), che non riuscirà a perdonarlo per il ruolo che ha avuto nella morte dei genitori di Eda, il Bolat Senior vorrà separarsi dalla consorte, motivo per il quale le chiederà il divorzio, dopo oltre 30 anni di matrimonio, poco prima di annunciare la sua partenza.

Da quel momento, i fan della telenovela turca non sentiranno più parlare di Alptekin, almeno finché non si presenterà nella cittadina Semiha, la quale prenderà possesso del ruolo dirigenziale della Art Life grazie al 45% che condivideva con Efe Akman (Ali Ersan Duro), il suo socio misterioso. In un primo colloquio con i dipendenti, la Yildirim si lascerà così sfuggire che Alptekin non rappresenterà più un problema e ciò desterà preoccupazione in Engin (Anil Iter), che parlerà subito a Serkan di quelle strane parole…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan scopre che Alptekin è stato arrestato

Al termine di alcuni giorni di ricerca, dove il padre sembrerà essere sparito nel nulla, Serkan si rasserenerà non appena riceverà un sms dall’uomo. Comunque sia, il colpo di scena non tarderà ad arrivare: ad un certo punto, Engin informerà il nostro protagonista del fatto che Alptekin è stato arrestato alle Bahamas poiché aveva con sé una valigia piena zeppa di denaro falso.

Da un lato la nuova PR Balca Koçak (İlayda Çevik) si metterà da subito al lavoro per evitare che la notizia trapeli alla stampa, dall’altro Serkan non potrà fare a meno di pensare che dietro tutto quanto ci sia lo zampino di Semiha. Anche se Eda non le avrà confessato che la nonna sta minacciando di far fallire la Art Life qualora non dovesse troncare ogni tipo di rapporto con lui, l’uomo avrà infatti il sentore che la Yildirim voglia vendicarsi di tutta la famiglia Bolat per la morte del figlio Mustafà.

Love Is In The Air, trame: Eda rompe le speranze di Serkan

Tutto questo a quali risvolti porterà? Quando scoprirà che Alptekin è stato condannato a otto mesi di carcere, Eda capirà che la nonna sta facendo sul serio e, al termine di una cena a casa del principe Seymen (Mert Öcal), farà esattamente quello che vuole: romperà con Serkan, dicendogli che per loro non esiste un futuro insieme.

E così, dopo aver chiesto invano a Eda se è Semiha che la sta obbligando a “lasciarlo”, prenderà la decisione di non collaborare più con Seymen, nonostante il rischio di fallimento della Art Life (che avrà perso già diversi clienti per colpa della Yildirim). Insomma, la situazione comincerà a farsi esplosiva… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

