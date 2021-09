Nelle prossime puntate americane di Beautiful saranno tutti pazzi per Paris Buckingham! La sorella di Zoe, in arrivo prossimamente negli episodi italiani, stando alle anticipazioni sarà al centro delle vicissitudini statunitensi della soap.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 9 e venerdì 10 settembre 2021

Gli spoiler autunnali, infatti, indicano che la ragazza attirerà l’attenzione di più personaggi maschili di Beautiful: ovviamente il suo attuale ragazzo, Zende Dominguez, ma anche qualcun altro. In attesa di scoprire l’identità degli eventuali spasimanti (forse Thomas Forrester, che presto avrà un nuovo interesse amoroso?), Paris sembra un’ammiratrice particolarmente affezionato del dottor John Finnegan.

Vi avevamo riportato come, un po’ all’improvviso, Paris aveva ricevuto l’offerta di Steffy e del compagno di trasferirsi sotto il loro tetto: la giovane non aveva potuto riscattare l’appartamento lasciato libero dalla sorella Zoe ed era in difficoltà nel trovarsene un altro, dato il costo in una città come Los Angeles. Insomma, essere tra i dirigenti della Fondazione Forrester non sembra rendere bene…

Fatto sta che, messe le tende a casa di Steffy, Paris ha preso a cuore la relazione tra la sua “boss” e Finn, trovandosi dunque in mezzo alla loro difficile situazione per la presenza della madre biologica del medico: Sheila Carter.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Steffy teme che il novello marito non sia in grado di vedere lucidamente la donna che lo ha messo al mondo e che sia facilmente manovrabile da Sheila. I fatti parrebbero darle conferma: come anticipatovi, l’ex moglie di Eric ha finto un malore quando Finn sembrava deciso a rompere qualsiasi contatto con lei pur di risanare la frattura con Steffy, che si è spinta a rifiutare di firmare i certificati di nozze fino a quando lo sposo non avesse veramente dimostrato di aver capito quale minaccia rappresenti Sheila per le loro vite (e specialmente quella del loro figlioletto Hayes).

Sheila, decisa a non rinunciare a marito e figlio al punto di scontrarsi con Steffy, recita la parte della malata: ma riuscirà ad ingannare Finn – che è medico – e soprattutto lo staff dell’ospedale? Sicuramente non ha ingannato Steffy, decisa a dimostrare la sua truffa.

In tutto questo Paris è decisa a dimostrare a Finn il proprio supporto, sostenendo di comprendere la sua spinta verso Sheila, nonostante le storie del suo passato, e ritenendo che Steffy stia esagerando e che dovrebbe mostrare più comprensione ed appoggio al ragazzo. Per Paris, Steffy ha vinto alla lotteria nel momento in cui ha trovato un uomo come Finn, che è praticamente perfetto.

Le costanti lodi di Paris nei confronti di Finn non sono però sfuggite a Zende: quest’ultimo ha proposto alla ragazza una convivenza, che lei ha rifiutato dicendo di stare bene ospite a casa di Steffy. Insomma, il figlio di Kristen Forrester ha scherzosamente accusato la Buckingham di avere una cotta per Finn…

Fino ad ora, comunque, Zende non sembra aver preso la cosa troppo sul serio e Paris, con una vaga scusa, si è recata senza dirglielo in ospedale; lì ha saputo che si sta svolgendo il dramma tra Steffy, Sheila e Finn, sempre più deciso a non abbandonare la Carter (che, dopo lo svenimento, lui ha pure cominciato a chiamare “mamma”. Chissà come la prenderà Li Finnegan, che lo ha cresciuto per tutta la vita…).

Le anticipazioni lasciano pensare che Finn e Steffy troveranno un modo di superare la mossa della Carter contro di loro, o almeno che si ritaglieranno un momento di vicinanza e di passione… che però verrà interrotto proprio dalla loro coinquilina Paris! Godere di uno scorcio dell’intimità della coppia porterà la giovane Buckingham ad avere delle fantasie inopportune nei confronti di Finn…

Per Steffy, Paris sarà una minaccia inaspettata e nascosta? Quel che è certo è che, prima di lasciare Los Angeles, Zoe Buckingham si era opposta alla presenza di Paris nella sua vita, sostenendo come la parente avesse sempre avuto il vizio di intrufolarsi nelle situazioni altrui: la modella, come Cassandra della situazione, non era stata creduta di fronte all’immagine di ragazza buona ed impegnata nel sociale di Paris. Che invece Zoe avesse ragione? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.