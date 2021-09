Mancano pochissimi giorni all’inizio della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Gli episodi inediti prenderanno infatti ufficialmente il via lunedì 13 settembre 2021 e, fin da subito, i telespettatori assisteranno ad una piccola novità lavorativa per il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Il Paradiso delle Signore 6, news: Vittorio fonda la rivista Paradiso Market

Come abbiamo già anticipato nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) si butterà nel lavoro per cercare di non pensare troppo alla sua recente separazione da Marta Guarnieri (Gloria Radulescu). A quel punto, l’uomo penserà di estendere il marchio de Il Paradiso delle Signore e si farà venire in mente un’idea piuttosto innovativa.

Dopo aver chiesto all’amico Roberto Landi (Filippo Scarafia) di affiancarlo come creativo, Vittorio fonderà così la rivista Paradiso Market. Una nuova fatica imprenditoriale che avrà bisogno anche di un editore. E così la scelta ricadrà su una persona che il pubblico già conosce…

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Umberto editore della rivista di Vittorio

Eh sì: Vittorio sceglierà come editore per il Paradiso Market l’ex suocero Umberto Guarnieri. Tra le altre cose, Conti dovrà impegnarsi anche a creare una giusta redazione per la rivista, che presumibilmente occuperà largo spazio nelle vicende. Non a caso, l’uomo approfitterà del ritorno improvviso a Milano di Tina Amato (Neva Leoni), ormai diventata una cantante affermatissima oltremanica, per chiederle di posare per la prima copertina del giornale.

Ma come si comporterà, invece, Umberto in questa nuova veste professionale? Sarà all’altezza del ruolo, esattamente come Vittorio auspicherà?

Il Paradiso delle Signore, trame: Umberto e lo spettro di Achille Ravasi

Nell’attesa di scoprirlo, proprio come aveva segnalato Roberto Farnesi tempo fa in un’intervista concessa al nostro portale, possiamo anticiparvi che su Umberto continuerà a incombere il mistero legato alla scomparsa di Achille Ravasi (Roberto Alpi), il marito di Adelaide (Vanessa Gravina). Un evento che si verificherà nei primissimi episodi della sesta stagione rimetterà quindi in discussione anche questa storyline e la posizione del commendatore, così come quella della Contessa, sarà decisamente a rischio…

