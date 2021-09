Per stare insieme hanno combattuto contro tutto e tutti. Quando tra loro la fiducia verrà meno, però, tutto rischierà di crollare. È quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Selina von Thalheim (Katja Rosin). E inutile dirlo, ci sarà ancora una volta lo zampino di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind).

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph crede che Selina l’abbia tradito

Iniziata ormai parecchi mesi fa, la guerra tra Ariane e Christoph non solo non accenna a finire, ma ha con il tempo anche coinvolto altri personaggi. A fare le spese di questo scontro infinito è stata soprattutto Selina, che si è ritrovata a dover scegliere tra la sua migliore amica e l’uomo che ama.

Alla fine la von Thalheim ha deciso di ascoltare il proprio cuore, iniziando una relazione con Saalfeld. La lealtà nei confronti di quest’ultimo, però, verrà presto messa alla prova. Decisa a boicottare l’elezione dell’albergatore a consigliere regionale e, al contempo, il suo rapporto con la fidanzata, Ariane passerà infatti un’informazione scottante sull’uomo alla stampa usando il telefono di Selina.

Il risultato? Quando Christoph scoprirà che la chiamata incriminata è partita proprio dal cellulare della fidanzata, non avrà più dubbi: è stata lei a tradirlo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie scagiona Selina

Inutile dire che la povera von Thalheim rimarrà sconvolta dalle accuse del suo amato e tenterà disperatamente di convincere quest’ultimo della propria innocenza. Decisa a scagionarsi, la donna chiederà a Cornelius von Thalheim (Christoph Mory), – da tutti conosciuto come Lars Starnberg – di confermare all’albergatore che era con lei al momento in cui è stata effettuata la chiamata alla stampa. Il risultato, però, sarà diverso da quello sperato…

Invece che convincersi dell’innocenza della fidanzata, infatti, Christoph finirà addirittura per ingelosirsi, convincendosi che tra il nuovo cameriere e Selina ci sia qualcosa. Nel frattempo, però, quest’ultima intuirà finalmente la verità sull’accaduto: c’è Ariane dietro a tutto!

Con le spalle al muro, cercherà disperatamente una via d’uscita per non perdere ancora una volta l’amica: un capro espiatorio! Dopo essere arrivata a provocarsi uno shock anafilattico da usare come arma di ricatto contro Michael (Erik Altenkopf), la Kalenberg costringerà dunque Rosalie (Natalie Alison) ad assumersi la colpa della telefonata alla stampa, scagionando così di fatto Selina.

A quel punto Christoph capirà di aver accusato la fidanzata ingiustamente e proverà a farsi perdonare con una serata romantica. Lei, però, sarà troppo ferita e non si presenterà all’appuntamento, ignorando quale sorpresa aveva in serbo per per l’albergatore… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

