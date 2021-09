Per distruggere il suo nemico più odiato Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è disposta a passare sui cadaveri… incluso il proprio! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedremo infatti la perfida dark lady mettere a rischio la sua stessa vita pur di colpire Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Le cose, però, finiranno di sfuggirle di mano…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane sostiene Rosalie contro Christoph

Da qualche settimana la tradizionale storyline legata alle guerre di potere cambierà arena, spostandosi dal Fürstenhof… alla politica! Come sappiamo, infatti, su consiglio di Selina (Katja Rosin) Christoph ha deciso di buttarsi in una nuova avventura, candidandosi come consigliere regionale. Peccato solo che qualcuno copierà la sua idea…

Alla ricerca di nuovi stimoli professionali, Rosalie Engel (Natalie Alison) ha infatti deciso di seguire il suo esempio, sfidando il tycoon in una sorprendente campagna elettorale. E, nonostante le premesse, non si tratterà affatto di una lotta impari…

Benché Saalfeld appaia favorito sulla carta, infatti, la Engel potrà contare su un aiuto “extra”: il sostegno di Ariane! Determinata ad impedire che il suo nemico giurato ottenga l’importante incarico istituzionale, la dark lady farà infatti di tutto per sostenere l’altra candidata, usando mezzi ben oltre il lecito.

La Kalenberg, però, non ha fatto i conti con i sentimenti della sua alleata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane vuole ricattare Rosalie

Lo stress e l’impegno per la campagna elettorale porteranno infatti Rosalie a trascurare la sua relazione con Michael (Erich Altenkopf), nonché a logorare i rapporti con gli amici. E alla fine il timore di perdere l’uomo che ama prevarrà sull’ambizione politica…

Sarà così che la Engel maturerà la decisione di ritirarsi dalla campagna elettorale per potersi concentrare sulla sua relazione con il medico. Peccato solo che Ariane non sia disposta a permetterlo: il ritiro della rivale consegnerebbe infatti a Christoph la vittoria!

Determinata a costringere la Engel ad andare fino in fondo e impedire l’elezione di Saalfeld, la Kalenberg escogiterà un crudele intrigo che metterà in pericolo la sua stessa vita: si farà prescrivere dei farmaci da Michael per poi auto-provocarsi uno shock anafilattico!

Il motivo? Ricattare Rosalie! Se quest’ultima non confermerà la sua candidatura, Ariane denuncerà Michael di negligenza professionale! Per una volta, però, la Kalenberg sbaglierà i conti: la sua reazione alle medicine, infatti, sarà molto più violenta delle aspettative portandola ad un passo dalla morte!

La dark lady riuscirà a salvarsi? E il suo piano andrà in porto?

