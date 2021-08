Una nuova dolorosissima prova attende Maja von Thalheim (Christina Arends) nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore. Dopo aver visto la propria migliore amica diventare sua rivale in amore, la protagonista della diciassettesima stagione dovrà vedersela infatti niente meno che con sua sorella!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Maja capisce di amare Florian

La tradizione vuole che la coppia protagonista di Tempesta d’amore debba superare mille ostacoli prima di poter finalmente avere il proprio lieto fine. Ebbene, Florian (Arne Löber) e Maja non faranno eccezione!

Benché uniti da un legame speciale, finiranno infatti per lasciarsi a causa di una faida tra le loro famiglie. Come se non bastasse, con il tempo Shirin Ceylan (Merve Çakır) si avvicinerà sempre più pericolosamente all’ex della sua migliore amica (con cui nel frattempo ha recuperato un bel rapporto), tanto che tra i due si arriverà ad un bacio.

Alla fine, però, Shirin capirà di non poter rubare di nuovo a Maja l’uomo che ama e deciderà di reprimere i propri sentimenti. Non per questo, però, i due protagonisti torneranno insieme! La von Thalheim inizierà infatti una storia con il suo amore di gioventù Hannes Fröhlich (Pablo Konrad), spezzando il cuore a Florian.

Non ci vorrà però molto prima che la ragazza capisca che il suo cuore appartiene al bel guardacaccia…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Florian respinge Maja

Il momento della svolta arriverà quando Florian contrarrà un’infezione letale durante un coraggioso tentativo di salvare Maja e Hannes da una caverna. Scoprire che il suo ex è condannato a una morte precoce (tra l’altro, per “colpa” sua), aprirà infatti gli occhi alla von Thalheim, che capirà di non aver mai smesso di amare Vogt.

Nonostante i sensi di colpa nei confronti di Hannes, Maja dichiarerà dunque i propri sentimenti a Florian, che reagirà però in modo inaspettato: la respingerà dichiarando di non vedere un futuro per loro.

Il ragazzo spiegherà infatti di non volerla vedere soffrire al fianco di un uomo a cui restano pochi mesi di vita. C’è però anche un altro motivo: se lui e la sua ex tornassero insieme, Hannes potrebbe interrompere il finanziamento della ricerca di una cura per la malattia di Florian!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Florian inizia una storia con Constanze

Benché con il cuore a pezzi, a Maja non resterà altra scelta se non rispettare la decisione del suo amato. Nemmeno per quest’ultimo, però, stare lontano dalla donna che ama sarà semplice. E così, per distrarsi dalle proprie pene d’amore, il bel guardacaccia si lascerà andare ad una notte di passione con una bella ragazza incontrata per caso in paese.

Ciò che Florian ignora, però, è che la sua nuova fiamma altri non è che Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), la sorellastra di Maja! Ebbene, non solo Constanze sfrutterà l’accaduto per umiliare la consanguinea, ma inizierà addirittura una storia con Florian.

Quest’ultimo spererà infatti in questo modo di ferire a tal punto Maja da convincerla a rinunciare a lui. La sua strategia funzionerà? E Constanze sarà la nuova antagonista? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

(Puntate 3678-83, in onda in Germania dal 17 al 24 settembre 2021)

