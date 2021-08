Per settimane ha mentito a se stessa, ma presto non potrà più chiudere gli occhi di fronte all’evidenza. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Maja von Thalheim (Christina Arends) capirà infatti finalmente di amare ancora Florian Vogt (Arne Löber). La reazione di quest’ultimo però, non sarà quella sperata…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Florian salva Maja e si ammala

Non basteranno i sentimenti a tenere uniti Florian e Maja. La faida tra le rispettive famiglie rovinerà infatti il rapporto tra i due protagonisti, che finiranno per lasciarsi. Come se non bastasse, poco dopo la loro separazione arriverà al Fürstenhof l’amore di gioventù della von Thalheim: Hannes Fröhlich (Pablo Konrad).

Ebbene, complice il desiderio di superare la rottura con Florian, Maja intreccerà una relazione con Hannes e le cose diventeranno velocemente serie, tanto che lui le chiederà addirittura di sposarlo! Il legame tra la von Thalheim e Vogt, però, non sarà così facile da spezzare…

Quando Maja e Hannes rimarranno intrappolati in una grotta in seguito ad un terremoto, infatti, Florian non esiterà a rischiare la propria vita pure di salvare la donna che ama ed il suo nuovo compagno. Questo atto eroico costerà però molto caro al guardacaccia: quest’ultimo contrarrà un’infezione mortale!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Maja capisce di amare Florian

Inutile dire che la terribile diagnosi farà precipitare nella disperazione non solo Florian, ma anche Maja. Determinata a fare di tutto per salvare la vita al suo ex, la ragazza inizierà a fare ricerche sulla malattia contratta da Vogt, scoprendo che in passato uno studioso aveva provato a sviluppare un antibiotico in grado di guarirla.

La von Thalheim si metterà dunque in contatto con lo scienziato in questione – un certo Professor Berthold – convincendolo a riprendere il progetto, mentre Hannes si offrirà di coprire tutti i costi. Basterà tutto questo per salvare la vita a Florian?

Come temuto dai medici, le condizioni di quest’ultimo peggioreranno rapidamente, tanto che il ragazzo inizierà a rassegnarsi all’idea che gli resta poco da vivere. Il suo dramma avrà però anche un altro effetto insperato: Maja capirà di non avere mai spesso di amarlo!

Decisa ad essere sincera con gli altri oltre che con se stessa, la ragazza dichiarerà dunque a Florian i propri sentimenti. La reazione del guardacaccia, però, la spiazzerà: Florian dichiarerà infatti di non volere tornare insieme a lei, in quanto per loro non c’è futuro! Il vero motivo, però, è un altro… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

(Puntate 3661-78, in onda in Germania dal 23 agosto al 17 settembre 2021)

