La ragione dice che per loro non c’è futuro, ma il cuore racconta una storia molto diversa. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) finiranno infatti per riavvicinarsi nonostante tutto ciò che li divide. E le conseguenze saranno inaspettate…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja chiede una seconda chance a Florian

Dalla reciproca antipatia iniziale, Maja e Florian sono velocemente passati all’amicizia e infine all’amore. L’intromissione del perfido fratello del giovane protagonista – Erik Vogt (Sven Waasner) – ha però rovinato tutto…

Ricattata dal dark man, la von Thalheim è infatti stata costretta a ingannare il suo innamorato. Un tradimento che lui non è riuscito a perdonarle. Non conoscendo le reali motivazioni dietro al gesto della sua amata, Vogt ha infatti finito per lasciare quest’ultima, spezzandole il cuore. Non basterà però una decisione razionale per spazzare via i sentimenti!

Da allora è passato parecchio tempo, ma né Florian né Maja hanno mai smesso di rimpiangere il loro amore perduto. E così, quando i due saranno costretti a collaborare per aiutare Rosalie (Natalie Alison) nella sua campagna elettorale, la von Thalheim farà al suo amato un appello accorato: concederle una seconda chance!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja si avvicina a Florian

Ebbene, benché toccato dalle parole della sua ex, Florian sarà irremovibile e ribadirà che la loro relazione è finita. Il suo cuore, però, dirà altro! Durante il sonno, infatti, il ragazzo non potrà fare a meno di sognare la sua amata…

Vivendo nel suo stesso appartamento, Shirin Ceylan (Merve Çakır) sentirà il giovane Vogt pronunciare in sogno il nome di Maja e correrà a riferirlo a quest’ultima. A quel punto sarà chiaro che i sentimenti del guardacaccia non sono svaniti, ma basterà?

Inizialmente sembrerà proprio di sì! I protagonisti della diciassettesima stagione metteranno infatti l’orgoglio e trascorreranno del tempo insieme nel bosco, esattamente proprio come ai vecchi tempi. Le cose sembreranno andare per il meglio quando arriverà la sera e i due innamorati guarderanno le stelle col microscopio, ma all’improvviso qualcosa si spezzerà…

Proprio quando sembrava tornata la vecchia magia, infatti, Florian ripenserà al tradimento della sua ex e interromperà bruscamente la serata, spezzando il cuore della povera Maja. Capendo di averla ferita, poco dopo Vogt cercherà di nuovo la vicinanza della ragazza, ma ci sarà una brutta sorpresa… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

