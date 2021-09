Ha tradito la sua fiducia, ma non intende arrendersi. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Maja von Thalheim (Christina Arends) tenterà infatti il tutto per tutto per riconquistare Florian Vogt (Arne Löber). Ci riuscirà?

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 19 al 25 settembre 2021

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian lascia Maja, che ritrova suo padre

Sul fatto che Maja e Florian si amino non ci sono dubbi. Un’influenza esterna negativa, però, ha finito per rovinare il loro rapporto: spinto dalla sua avidità, Erik Vogt (Sven Waasner) non ha esitato a ricattare la fidanzata del fratellino affinché tradisse la fiducia di quest’ultimo, convincendolo ad appoggiare un progetto speculativo.

Come sappiamo, di fronte alla prospettiva che Erik possa mettere in pericolo suo padre Cornelius, Maja non ha visto altra soluzione se non accettare le condizioni del dark man. Purtroppo per lei, però, Florian è venuto a sapere del suo inganno e – di fronte al rifiuto della fidanzata di dargli una spiegazione – ha chiuso la loro relazione.

Le sorprese non solo però finite qui! Poco dopo la dolorosa separazione dal suo amato, infatti, la von Thalheim si troverà di fronte a niente meno che suo padre! E a quel punto tutto cambierà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja vuole tornare insieme a Florian

Come vi abbiamo anticipato, Cornelius (Christoph Mory) giungerà al Fürstenhof sotto falso nome (adotterà lo pseudonimo di Lars Starnberg) e con un nuovo volto, tanto che nemmeno la moglie Selina (Katja Rosin) lo riconoscerà.

Per Maja si tratterà di uno shock emotivo notevole, a cui si andrà ad aggiungere la scoperta che Florian vuole far abbattere l’albero simbolo del loro amore. Sconvolta, la ragazza affronterà dunque il suo ex, tentando di dissuaderlo. Lui, però, sembrerà irremovibile…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Sarà in queste circostanze che Rosalie (Natalie Alison) si troverà a preparare la sua prima campagna elettorale. E, inutile dirlo, avrà bisogno del maggior sostegno possibile! La candidata al posto di consigliere regionale assumerà dunque Florian come consulente per l’ambiente e Maja come fotografa. Il risultato? I due protagonisti si troveranno a dover lavorare a stretto contatto!

Ebbene, quando Vogt scopre di dover collaborare con la sua ex, penserà che sia stata quest’ultima a organizzare tutto e la affronterà. Ne nascerà una discussione, che terminerà in modo inaspettato: sopraffatta dai propri sentimenti, Maja aprirà il suo cuore a Florian implorandolo di concederle una seconda possibilità. Lui accetterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.