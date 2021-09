Un triangolo a dir poco incredibile sta per infiammare le puntate tedesche di Tempesta d’amore! Nella fase finale della diciassettesima stagione Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) si troverà infatti a dover fare i conti con un rivale in amore decisamente inaspettato…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Selina ritrova l’ex marito Cornelius! E Christoph…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph e Rosalie si baciano

Da quando è tornata al Fürstenhof, Rosalie Engel (Natalie Alison) non ha mai smesso di essere al centro della scena. Dopo aver stravolto le vite di Michael e André (Joachim Lätsch), questo amatissimo personaggio ha dimostrato ancora una volta di avere mille risorse, buttandosi niente meno che in politica!

Ebbene, come vi abbiamo ampiamente anticipato, alla fine la donna trionferà contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach), che sarà costretto al ritiro. Per ogni successo, però, c’è un prezzo da pagare e alla fine Rosalie deciderà di dimettersi dalla sua carica per salvaguardare la propria vita privata. Non ci vorrà però molto prima che la sua relazione con Michael venga messa nuovamente in pericolo…

Con sua grande sorpresa, il medico verrà infatti casualmente a sapere che la fidanzata ha un grosso debito con Christoph, finendo per discutere con lei. Il risultato? Offesa dal comportamento del compagno, Rosalie accetterà un invito da parte di Christoph per una degustazione nella cantina del Fürstenhof… dove tra i due scatterà un bacio appassionato!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Michael geloso di Christoph e Rosalie

Sconvolta, la Engel si ritrarrà subito dal bacio e respingerà categoricamente la proposta dell’albergatore di avere una relazione. Decisa a riconciliarsi con Michael, la donna tornerà dunque da quest’ultimo, a cui non racconterà però nulla del bacio. Non ci vorrà però molto prima che il medico inizi a sospettare qualcosa…

L’evidente complicità tra la fidanzata e Christoph e alcuni comportamenti decisamente sospetti della donna porteranno infatti Niederbühl a intuire che tra i due ci sia qualcosa. E a quel punto Rosalie deciderà di confessargli la verità.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Inutile dire che la scoperta del bacio sarà un durissimo colpo per Michael, che reagirà malissimo tanto da decidere di lasciare temporaneamente l’appartamento condiviso con la compagna. Alla fine i due riusciranno a riconciliarsi, ma Christoph non sembrerà intenzionato a mollare la presa…

Ormai determinato a conquistare la Engel, l’albergatore farà a quest’ultima una proposta a dir poco allettante: cancellerà i suoi debiti se lei lo accompagnerà in un viaggio d’affari a Parigi. E lei, nonostante il rifiuto iniziale, finirà per accettare. Una decisione destinata a stravolgere la sua vita… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.