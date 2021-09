Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo alle tanto attese esterne dei nuovi tronisti, che finalmente approfondiranno le conoscenze soltanto accennate in questi primi giorni in studio.

Matteo sta frequentando una ragazza campana con la quale sembra trovarsi molto bene. Roberta è invece alle prese con la conoscenza di un suo conterraneo romano che di professione fa lo chef. Insieme a lui la donna non è apparsa a disagio e, anzi, entrambi sono riusciti ad aprirsi riguardo alla loro sfera privata. Ben più imbarazzo ha palesato Joele, che, a differenza dell’immagine di ragazzo spigliato e vivace, in esterna ha dimostrato di essere abbastanza impacciato nei confronti delle ragazze scese per corteggiarlo; ciò ha causato difficoltà alla redazione nel montare le esterne, che per questo motivo non verranno mostrate al pubblico.

Passando al trono over, continuano a tenere banco all’interno del programma gli accesi diverbi tra Gemma Galgani e Isabella Ricci. Le due dame sono al centro di un’aspra rivalità nata dopo che la Ricci ha iniziato a contendere alla Galgani il ruolo di regina del trono over: uno sgarbo che alla dama piemontese non ha fatto di certo piacere, complice anche una situazione sentimentale che in questo inizio di stagione stenta a decollare. Assisteremo dunque anche nelle prossime puntate a una sfilza di parole al vetriolo che le due donne si lanceranno contro (con Isabella coadiuvata dall’opinionista Tina Cipollari, storica rivale di Gemma).

Spazio anche a Biagio Di Maro, confermato nel parterre maschile nonostante per lui non si siano ancora palesate donne pronte a conoscerlo. Infine sarà il turno di Ida Platano: la donna è alle prese con la doppia frequentazione di Graziano e Marcello, con quest’ultimo che sembra essere il preferito della ex compagna di Riccardo Guarnieri.

