Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda lunedì 4 e martedì 5 ottobre 2021: Maja riesce a fotografare Ariane ed Erik mentre questi ultimi (che non se ne accorgono) sono intenti a baciarsi nella baita Karwendel. Poco dopo Maja mostra la foto al padre, il quale pensa che i due che stiano tramando qualcosa contro la famiglia Saalfeld. Maja vorrebbe avvisarli, ma lui non vuole e glielo impedisce.

Christoph farebbe volentieri pace con Selina, ma lei tergiversa e gli chiede tempo.

Florian chiede a Maja di restare solamente amici e lei, sia pure a malincuore, non può che accettare.

Michael e Rosalie si riappacificano, ma lei ha paura che Ariane possa danneggiarlo e così gli dice che intende ritirare la sua candidatura.

Cornelius spiega a Maja che ha intenzione di installare uno spyware nel computer di Erik, che verrà così incastrato quando trasferirà il denaro dei Saalfeld su un conto segreto. Maja in realtà ha già mandato anonimamente a Werner la foto di Erik e Ariane che si baciano. L’uomo arriva alla firma del contratto, mostra la foto a tutti e chiede spiegazioni ad un turbatissimo Erik!

