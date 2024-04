Tempesta d’amore, trama puntata 24 aprile 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 24 aprile 2024

Christoph si trova casualmente a leggere i voti nuziali che Alexandra ha scritto per Markus e finisce per convincersi che lei ami quest’ultimo; in realtà Alexandra li ha scritti pensando proprio a Christoph. André trova Valentina alla fermata dell’autobus, è andata via di casa ed è in procinto di partire per Monaco; la conduce al Liebling e la fa ragionare, così la ragazzina torna dal padre e gli chiede scusa. Alexandra e Markus brindano per il compleanno di lui, ma Markus vorrebbe fare l’amore e lei gli dice che tra loro le cose non funzionano più… Seguici su Instagram.