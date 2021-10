Un vero e proprio incubo attende alcuni dei personaggi più amati di Tempesta d’amore. Nelle prossime puntate tedesche della soap Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller) affronteranno infatti un dramma senza precedenti che li porterà a mettere in discussione tutta la loro vita…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Florian crede che Maja e Cornelius siano amanti! E lui…

A loro insaputa, però, quello che sembrerà inizialmente un brutto scherzo del destino è in realtà un intricato piano della perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Robert e Cornelia si lasciano

Da ormai parecchio tempo vi stiamo parlando di un nuovo, sorprendente triangolo che sta appassionando i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore: quello tra Robert, Cornelia… e Ariane! Contro ogni aspettativa, la Kalenberg si innamorerà infatti di Saalfeld, decidendo non solo di separarlo dalla fidanzata ma anche fare sparire quest’ultima dalla circolazione.

Sarà così che la dark lady farà credere ai due innamorati di essere fratello e sorella: un’impresa che si rivelerà più semplice del previsto. Dal momento che Werner (Dirk Galuba) ebbe in passato una relazione con la madre della Holle, basterà infatti falsificare un test del DNA per far credere che Robert e Cornelia siano consanguinei.

Ebbene, come prevedibile l’esito dell’esame genetico sarà uno shock per la coppia, che non vedrà altra soluzione se non lasciarsi. Reprimere dei sentimenti profondi, però, non sarà così semplice…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane simula il tentato suicidio di Cornelia

Consapevole di non poter vivere senza la donna che ama e, al contempo, non poter affrontare lo scandalo di un incesto, Robert farà alla sua “Lia” una proposta folle: fuggire insieme e rifarsi una vita dove nessuno li conosce! Benché tentata, però, lei non potrà accettare di vivere nella menzogna.

A quel punto Saalfeld capirà di non poter sopportare la vicinanza con la sua amata e deciderà di lasciare il Fürstenhof. Una notizia che sconvolgerà non solo Cornelia, ma anche Ariane! Determinata ad impedire la partenza del suo amato, la dark lady escogiterà dunque l’ennesimo perfido piano: provocherà un incidente in moto della Holle per poi far credere che quest’ultima abbia tentato il suicidio!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Cornelia fugge insieme a Rosalie

Non appena si riprenderà, Cornelia negherà strenuamente che l’incidente in moto sia stato un tentativo di togliersi la vita. Quando poco dopo la donna verrà trovata priva di sensi a causa dell’ingestione di una dose massiccia di farmaci, però, tutti si convinceranno che stia mentendo. Tutti… tranne Rosalie (Natalie Alison)!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Quest’ultima sarà infatti l’unica che crederà che la Holle non abbia mai tentato di togliersi la vita e, quando l’amica fuggirà dall’ospedale per evitare un ricovero in psichiatria, la aiuterà a nascondersi. Purtroppo per loro, però, ad Ariane non sfuggirà nulla…

Cornelia riuscirà a smascherare l’intrigo della Kalenberg ed evitare di essere rinchiusa in un ospedale psichiatrico? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

(Puntate 3702-6, in onda in Germania dal 21 al 28 ottobre 2021)

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.