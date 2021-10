Per settimane ha creduto di essere stato ingannato dalla donna che ama. Se possibile, però, la verità sarà ancora più dolorosa! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, Florian Vogt (Arne Löber) scoprirà infatti che ad averlo tradito nel peggiore dei modi è stata la persona di cui si fidava di più al mondo: suo fratello!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian si dichiara a Maja

Per Maja e Florian onestà e sincerità vengono prima di tutto. Eppure, sono state proprio le bugie a dividerli. Pronto a tutto pur di realizzare l’hotel wellness con cui intende rovinare i Saalfeld, Erik Vogt (Sven Waasner) ha infatti ricattato Maja affinché manipolasse il fidanzato e lo convincesse ad appoggiare il progetto.

Come sappiamo, il dark man ha usato un’arma crudele contro la povera ragazza, arrivando a minacciare quest’ultima di rivelare alla polizia che suo padre Cornelius (Christoph Mory) simulò la propria morte per sfuggire all’arresto per uno scandalo finanziario. E non è finita qui!

Quando il genitore è arrivato al Fürstenhof sotto il falso nome di Lars Sternberg, la von Thalheim non ha potuto spiegare a Florian il vero motivo per cui è così in confidenza con il nuovo arrivato, arrivando a fargli credere di avere una relazione con quest’ultimo!

A quel punto il guardacaccia deciderà di chiudere ogni rapporto con quella donna capace di ferirlo in modo così crudele. I suoi buoni propositi, però, non basteranno di fronte ad un amore travolgente, tanto che Florian confesserà a Maja di non riuscire a smettere di amarla. Una dichiarazione che cambierà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian scopre la verità su Cornelius

Incredula di fronte al fatto che il suo ex riesca ancora ad amarla nonostante creda che lei l’abbia tradito nel peggiore dei modi, la von Thalheim capirà infatti di non poter più mentire e rivelerà a Vogt l’incredibile verità: “Lars Sternberg” altri non è che suo padre!

Come prevedibile, inizialmente il ragazzo non prenderà sul serio quell’affermazione apparentemente così assurda, ma poi Cornelius gli mostrerà i documenti che provano la sua reale identità. Per il povero guardacaccia, però, le sorprese non sono finite…

Maja, infatti, gli rivelerà non solo tutta la verità sul ricatto di Erik, ma anche che – secondo Cornelius – fu proprio quest’ultimo ad incastrarlo per la truffa finanziaria! E a quel punto Florian non saprà più cosa pensare…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Florian trova le prove del ricatto di Erik a Maja

Determinato a fare chiarezza e capire chi tra Maja ed Erik gli sta mentendo, il ragazzo affronterà dunque il fratello, decidendo però di parlargli solo della questione del ricatto in modo da non mettere nei guai Cornelius.

Ebbene, come prevedibile, Erik negherà tutto e cercherà di far passare Maja per una bugiarda. Purtroppo per lui, però, questa volta Florian non solo non gli crederà, ma deciderà di andare a fondo della cosa…

Grazie all’aiuto di Shirin (Merve Çakır), il giovane Vogt entrerà dunque nella stanza del fratello, dove troverà la cartolina con cui quest’ultimo ha ricattato Maja. Il ragazzo avrà dunque finalmente la prova che la sua amata gli ha detto sempre la verità.

E così, quando poco dopo Florian si ritroverà davanti ad Erik, la rabbia e la delusione lo porteranno a perdere il controllo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

