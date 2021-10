Dopo settimane di attesa, il momento della verità è finalmente arrivato! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, Maja von Thalheim (Christina Arends) deciderà infatti di essere sincera con Florian Vogt (Arne Löber), rivelandogli un segreto destinato a stravolgere le loro vite…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian confessa a Maja di amarla

Fin dall’inizio del loro rapporto, Maja e Florian si erano giurati di essere sempre sinceri. Eppure la loro relazione è stata minata da una serie incredibile di bugie ed inganni! Quando Erik Vogt (Sven Waasner) ha scoperto che il padre della von Thalheim è ancora vivo, infatti, non ha esitato a ricattare la ragazza, costringendola a manipolare il fidanzato.

Non contento, il dark man ha fatto in modo che Maja prima sostenesse di essersi lasciata comprare da Christoph (Dieter Bach) e poi di avere una relazione con Lars Sternberg (Christoph Mory), il nuovo barman del Fürstenhof (che in realtà altri non è che Cornelius, il padre della giovane).

A quel punto Florian perderà ogni fiducia in quella donna che gli aveva rubato il cuore, ma ciononostante non riuscirà a smettere di amarla. Distrutto, il giovane guardacaccia confesserà dunque alla sua ex i propri sentimenti. Una dichiarazione che cambierà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja rivela a Florian la verità su suo padre

La scoperta che Florian la ama ancora nonostante tutte le bugie che lei è stata costretta a raccontagli farà infatti capire a Maja che è arrivato il momento di essere finalmente sincera. Prendendo il coraggio a due mani, la von Thalheim rivelerà dunque a Vogt non solo di ricambiare i suoi sentimenti, ma anche di non avere nessuna relazione con “Lars”… in quanto quest’ultimo altri non è che suo padre Cornelius!

Come prevedibile, Florian rimarrà a bocca aperta di fronte ad una simile rivelazione e, comprensibilmente, non riuscirà a credere che si tratti della verità. Ciononostante, il suo sesto senso lo porterà a decidere di non raccontare ad Erik quanto scoperto.

Capendo che l’ex fidanzata è realmente convinta di quanto afferma, Florian penserà dunque che “Lars” l’abbia manipolata e deciderà di affrontarlo. Il risultato? I due uomini verranno quasi alle mani e solo il tempestivo intervento di Maja eviterà il peggio.

Deciso a proteggere la figlia e permetterle di essere di nuovo felice, Cornelius deciderà dunque di mostrare a Florian i documenti che provano la sua reale identità. E a quel punto il guardacaccia capirà che l'ex fidanzata gli ha detto la verità…

