Crede che l’abbia manipolato, ingannato e poi persino tradito. Eppure Florian Vogt (Arne Löber) non riesce proprio a smettere di amare Maja von Thalheim (Christina Arends). Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel guardacaccia deciderà di confessare i propri sentimenti. Con conseguenze inaspettate…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian crede che Maja e Cornelius siano amanti

Maja e Florian sembravano la coppia perfetta, eppure le bugie di Erik Vogt (Sven Waasner) hanno rovinato tutto. Cinico, avido e senza scrupoli, il dark man non ha infatti esitato a ricattare la fidanzata del fratellino per costringerla a manipolare quest’ultimo per convincerlo a permettere il progetto dell’hotel wellness. E la sua crudeltà non è finita qui…

Quando Florian ha capito che la fidanzata lo ha ingannato, ­­Erik gli ha infatti fatto credere che la poverina si sia fatta comprare da Christoph (Dieter Bach), spingendolo di fatto a chiudere la loro relazione. Disperata, Maja ha fatto di tutto per riconquistare l’uomo che ama, ma un nuovo malinteso ha ulteriormente complicato le cose…

Vedendola insieme a “Lars Sternberg” (Christoph Mory) e ignorando che quest’ultimo altri non è che Cornelius von Thalheim (ovvero il padre della ragazza), Florian si è infatti convinto che Maja abbia una relazione con il collega. E lei è stata costretta da Erik a confermare questa tesi assurda!

Le cose, però, stanno per cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian confessa a Maja di amarla

Sconvolto all’idea che la sua amata si sia gettata tra le braccia di un altro proprio quando stavano iniziando a riavvicinarsi, Florian chiuderà ogni rapporto con Maja, spezzandole il cuore. Non sapendo più come uscire da questa incredibile situazione, la von Thalheim cercherà dunque di evitare di incontrare il suo amato. Peccato solo che il destino vorrà altrimenti!

I due protagonisti si imbatteranno infatti l’uno nell’altra nel bosco e faticheranno a mantenere le distanze a causa dei reciproci sentimenti. E così, quando Florian si ferirà ad un piede e verrà riaccompagnato al Fürstenhof fa Maja, non potrà fare a meno di rivelare alla ragazza di non avere mai smesso di amarla.

Una dichiarazione che cambierà tutto! Sconvolta da quelle parole inaspettate, la von Thalheim capirà infatti che è arrivato il momento di raccontare a Vogt… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

