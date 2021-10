Proprio quando aveva deciso di mettere l’amore al primo posto, perderà ogni speranza a causa di un terribile equivoco. Stiamo ovviamente parlando di Maja von Thalheim (Christina Arends), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore rischierà di perdere per sempre Florian Vogt (Arne Löber) per una dolorosa bugia…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja vuole riconquistare Florian

Da quando è stata costretta a mentire a Florian causando la fine della loro relazione, Maja non riesce a pensare ad altro: come riconquistare l’uomo che ama senza mettere in pericolo suo padre Cornelius (Christoph Mory)?

È stato infatti proprio per proteggere l’identità di quest’ultimo che la von Thalheim si è dovuta piegare al crudele ricatto di Erik Vogt (Sven Waasner), spezzando il legame di fiducia con il fidanzato. Con il tempo, però, la lontananza dal suo amato si è fatta sempre più difficile da sopportare…

Maja ha così deciso di tentare il tutto per tutto per riconquistare Florian, che però – benché ancora innamorato di lei – non sembra disposto a concederle una seconda chance. E a quel punto la ragazza capirà che c’è solo un modo per riconquistare l’uomo che ama: raccontargli la verità!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian crede che Maja e Cornelius abbiano una relazione

Complice la delusione ricevuta da Cornelius – che non sembrerà apprezzare l’enorme sacrificio da lei fatto per amor suo – Maja deciderà dunque di rivelare a Florian la verità su suo padre e sul ricatto di Erik. All’ultimo istante, però, le mancherà il coraggio…

Il timore che il suo ex possa tradire il suo segreto finirà infatti per prevalere, portando la ragazza a tacere e riconciliarsi con il genitore. Grato per il coraggio e la generosità della figlia, Cornelius ringrazierà dunque quest’ultima con un abbraccio, ignaro del fatto che qualcuno li sta osservando…

Il caso vorrà infatti che proprio Florian assisterà alla scena, rimanendo sconvolto nel vedere la sua ex tra le braccia di un altro uomo. Convinto che i due abbiano una relazione, il giovane guardacaccia affronterà dunque la von Thalheim chiedendole spiegazioni. Il momento della verità sarà dunque finalmente arrivato?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja fa credere a Florian di essere l’amante di Cornelius

Ebbene, purtroppo la risposta è “no”! Se inizialmente Maja sarà intenzionata a chiarire l’equivoco confessando al suo amato tutta la verità, purtroppo dovrà poi cambiare idea. Proprio in quell’istante, infatti, comparirà Erik e a quel punto la ragazza non avrà altra scelta se non confermare a Florian di avere una relazione con Cornelius!

Una “confessione” che spezzerà il cuore del giovane Vogt, portando quest’ultimo a chiudere i rapporti con la sua ex. E a quel punto Cornelius capirà finalmente di non poter più permettere che la figlia soffra in quel modo per causa sua…

L’uomo troverà dunque il coraggio di salvare la relazione di Maja e Florian a costo della propria libertà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

