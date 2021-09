Proprio quando il loro rapporto sembrava arrivato al capolinea, una proposta inaspettata cambierà tutto. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Christoph Saalfeld (Dieter Bach) risponderà infatti ad una grave crisi con la sua amata Selina von Thalheim (Katja Rosin) in modo davvero sorprendente…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph accusa Selina di averlo tradito

Per separare Christoph e Selina, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non ha mai lasciato nulla di intentato. Non c’è dunque da stupirsi se – quando le si è presentata l’occasione di affossare le ambizioni politiche del suo arcinemico e, contemporaneamente, la relazione di quest’ultimo con la von Thalheim – l’abbia colta al volo.

È stato così che la dark lady ha prima fatto in modo che Selina scoprisse che il fidanzato non si fa nessuno scrupolo nel fare affari con aziende losche, per poi passare la notizia alla stampa usando proprio il cellulare della von Thalheim. E a quel punto il risultato è stato inevitabile…

Convinto che la compagna l’abbia tradito, Christoph l’ha accusata senza mezzi termini e a nulla sono valsi i disperati tentativi di lei di discolparsi… anzi! Quando la donna ha chiamato come testimone Cornelius (Christoph Mory) sostenendo di essere in compagnia di quest’ultimo quando è partita la telefonata incriminata, ha solo ottenuto di far ingelosire l’albergatore. Le cose, però, cambieranno velocemente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph chiede perdono a Selina

Mentre Cornelius è arrivato vicino a tradirsi definendo Selina “sua moglie” (salvo poi salvarsi in extremis), la donna ha capito che dietro alla soffiata alla stampa può esserci solo Ariane. Non potendosi permettere di perdere di nuovo la sua migliore amica, la Kalenberg è stata così costretta a correre ai ripari, arrivando a ricattare Rosalie (Natalie Alison) affinché quest’ultima si assuma la colpa dell’accaduto.

Ebbene, come vi abbiamo anticipato, alla fine la Engel sarà costretta a piegarsi al ricatto della dark lady e dichiarerà dunque di essere stata lei ad allertare la stampa. Christoph capirà dunque che Selina è realmente innocente e si precipiterà da lei nella speranza di farsi perdonare, ma invano…

Troppo ferita per le infamanti accuse rivoltele dal compagno, la von Thalheim respingerà infatti sia le scuse sia un invito ad una serata romantica da parte dell’uomo. Ciò che ignora, però, è che per quella serata Saalfeld aveva un programma speciale…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph chiede a Selina di sposarlo

La scoperta dell’innocenza della fidanzata farà infatti capire a Christoph quanto quest’ultima sia diventata importante per lui, tanto da spingerlo a prendere una decisione importante: farle una proposta di matrimonio! Ma lei accetterebbe?

Capendo di dover procedere per gradi, Saalfeld proverà a riavvicinarsi alla sua amata aiutandola alle scuderie. Peccato che – durante il lavoro nelle stalle – finirà per cadergli l’anello dal taschino!

Ebbene, non appena se ne accorgerà, l’albergatore tornerà di corsa indietro nella speranza di ritrovare il prezioso gioiello, venendo però sorpreso proprio dalla fidanzata.

E così, quando lei lo vedrà con in mano un piccolo cofanetto, Christoph deciderà di non attendere oltre: si inginocchierà nella paglia e chiederà a Selina di diventare sua moglie! Lei accetterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

