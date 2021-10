Con Robert (Lorenzo Patané) aveva commesso l’errore di nascondere troppo a lungo i suoi sentimenti. Errore che non vorrà ripetere! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) deciderà infatti di dichiararsi a Max Richter (Stephan Hartmann). Il suo coraggio, però, avrà effetti molto diversi da quelli aspettati…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: triangolo tra Vanessa, Max e Shirin

Da ormai parecchie settimane Vanessa sembra avere finalmente chiuso il doloroso capitolo legato alla sua storia d’amore (a senso unico) con Robert. Peccato solo che la fine di questo lungo percorso sia coincisa con l’inizio di un nuovo dramma sentimentale…

La bella nipote di Alfons (Sepp Schauer), infatti, ha perso la testa per Max, con cui ha stretto una bellissima amicizia. Peccato solo che lui si sia dichiarato interessato solo ad un po’ di “divertimento”, salvo poi innamorarsi sul serio… ma di un’altra!

Come sappiamo, il giovanotto si è infatti invaghito della nuova coinquilina Shirin Ceylan (Merve Çakır)! E poco importa che quest’ultima non sembri ricambiarlo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa vuole dichiararsi a Max

Mentre Vanessa continuerà a pensare a come conquistare il cuore del suo amato, quest’ultimo avrà dunque occhi solo per Shirin, che però non mostrerà nessun interesse nei suoi confronti. Demoralizzato, Max penserà dunque di rivelare a Vanessa di essersi perdutamente innamorato di “un’amica” e di aver deciso di aspettare che sia lei a fare il primo passo.

Il risultato? Le parole enigmatiche del personal trainer porteranno la Sonnbichler a pensare di essere lei stessa la fortunata! E così, convinta che il giovanotto stia solo aspettando un segno da parte sua, deciderà di scrivergli una toccante lettera d’amore. Funzionerà?

Ebbene, non a sorpresa, le cose andranno ancora una volta nel verso sbagliato. A causa di una svista, la lettera (anonima) finirà infatti nelle mani di Shirin, che si convincerà che sia stato Max a scriverla. E, inutile dirlo, lui ne approfitterà!

Alla povera Vanessa non resterà dunque che stare a guardare mentre l’uomo usa le parole che lei aveva scritto per lui che ama per fare colpo su un’altra. In questo appassionante triangolo, però, non è ancora stata detta l’ultima parola… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

