Un triangolo davvero inaspettato sta per portare un po´ di burrasca in quel del Fürstenhof. Dopo aver perso l’amore della sua vita per colpa di Christoph (Dieter Bach), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) rischierà di vedere la storia ripetersi…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia trova un anello di fidanzamento

Sembrano ormai lontani i tempi in cui Robert soffriva per la fine del suo matrimonio con Eva (Uta Kargel). Grazie a Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) l’uomo è infatti riuscito a superare il trauma, per poi ritrovare l’amore al fianco di Cornelia Holle (Deborah Müller). Anche la relazione perfetta, però, può nascondere qualche ombra…

Qualche settimana fa abbiamo infatti assistito ad una piccola crisi tra Saalfeld e la fidanzata: a causa di un malinteso, Cornelia si è illusa che Robert volesse sposarla, salvo poi scoprire che l’uomo non solo non le ha comprato un anello di fidanzamento, ma che non ha nessuna intenzione di prendere di nuovo moglie neanche in futuro.

Alla fine tutto sembrava essersi risolto per il meglio, ma tra non molto sulla relazione della Holle e di Saalfeld torneranno ad addensarsi delle nubi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia si avvicina a Christoph

Tutto inizierà quando Cornelia si offrirà di aiutare Rosalie (Natalie Alison) ad organizzare un’asta di beneficienza al Fürstenhof. L’evento verrà accolto positivamente dai proprietari dell’hotel, tanto che Christoph deciderà di mettere a disposizione un prezioso quadro.

Ebbene, a causa di un piccolo incidente, la Holle finirà per rovinare il dipinto e, nonostante i suoi tentativi, non ci sarà modo di riparare al danno. Mortificata, la donna confesserà dunque l’accaduto all’albergatore, che la sorprenderà…

Dimostrando un’ironia e generosità inaspettate, Christoph non solo non si infurierà, ma spiegherà con una risata ad una stupitissima Cornelia di essersi accorto di averle consegnato un quadro senza alcun valore (se non affettivo): si tratta infatti di un disegno realizzato da suo figlio Viktor da bambino!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Cornelia e Christoph si vogliono esibire insieme

L’accaduto porterà inevitabilmente la Holle a vedere Saalfeld sotto una nuova luce: non è solo l’uomo d’affari senza scrupoli che le avevano descritto. Come se non bastasse, poco dopo i due scopriranno di avere una passione in comune: il pianoforte!

Il risultato? Cornelia e Christoph decideranno di esibirsi in un duetto durante l’asta di beneficienza organizzata da Rosalie. Una decisione che li porterà inevitabilmente a trascorrere parecchio tempo insieme…

Inutile dire che l’improvvisa vicinanza tra la bella governante e l’albergatore farà preoccupare non poco Werner (Dirk Galuba), che metterà in guardia Cornelia dal tycoon. E Robert? Inizialmente reagirà con inaspettata tranquillità, dicendosi certo della fedeltà della fidanzata e di non avere dunque nulla temere. Ben presto, però, cambierà idea… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

