È arrivato al Fürstenhof con l’obiettivo di ottenere giustizia e non si fermerà fino a che non l’avrà ottenuta. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) deciderà dunque di passare all’attacco, tendendo una trappola al suo nemico mortale… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelius finge di allearsi con Erik e Ariane

Da anni Cornelius von Thalheim lavora nell’ombra per dimostrare la propria innocenza nello scandalo finanziario che distrusse la sua vita. Proprio quando aveva finalmente trovato le prove definitive, però, si è ritrovato a ripartire da zero.

Con l’aiuto di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), Erik Vogt (Sven Waasner) è infatti riuscito a sottrarre gli scottanti documenti al nemico per poi distruggerli. Né lui né la complice, però, hanno capito di avere a che fare con Cornelius, che – come sappiamo – si è reso irriconoscibile grazie ad un intervento di chirurgia plastica per poi presentarsi in hotel con il nome di Lars Sternberg.

E sarà proprio questa l’arma vincente di von Thalheim! Dopo aver confermato ad Erik ed Ariane di lavorare per Cornelius, “Lars” ha infatti offerto a questi ultimi di tradire il suo datore di lavoro per passare dalla loro parte. Un’offerta troppo allettante per essere ignorata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelius prepara una trappola per Erik

Dopo aver scoperto che Christoph sta facendo di tutto per sbarazzarsi di Sternberg, Ariane si convincerà infatti che un’alleanza con quest’ultimo sia la miglior scelta possibile. E così, dopo aver bloccato la proposta di licenziamento dell’uomo avanzata da Christoph, proporrà al suo nuovo protégé un accordo. Ebbene, come sappiamo Cornelius non aspettava altro! Ben sapendo che l’obiettivo primario di Erik è sbarazzarsi di lui, gli farà credere di aver attirato il vero Cornelius in un casolare nei pressi del Fürstenhof.

Il risultato? Determinato a sbarazzarsi una volta per tutte del nemico, Erik si recherà al punto indicatogli da “Lars”. Peccato solo che si tratti di una trappola! Quando Vogt arriverà al casolare, infatti, verrà aggredito alle spalle e la situazione degenererà velocemente mettendo la sua vita in grave pericolo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

